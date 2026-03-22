Israel-Iran War News: ईरान ने दक्षिण इजरायल के अराद और डिमोना में भीषण मिसाइल हमले किए है। इजरायली विदेश मंत्रालय के मुताबिक इस हमले में बच्चों समेत 100 से ज्यादा लोग घायल है। ईरान ने इन हमलों के लिए बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया और डिमोना शहर जहां इजरायल का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र के पास ये हमला हुआ, जो कि बड़ा चिंता का विषय है। आइए अब जानते हैं कि डिमोना शहर को लिटिल इंडिया क्यों कहा जाता है।

डिमोना में भारतीय समुदाय रहता है। यहां लगभग 7500 भारतीय नागरिक रहते हैं, जो इसकी कुल आबादी का लगभग 30% हैं। इसलिए, इस कस्बे को अक्सर लिटिल इंडिया कहा जाता है। भारतीय समुदाय के ज्यादतर सदस्य यहूदी हैं और उनकी जड़ें महाराष्ट्र से जुड़ी हैं। डिमोना में जगह-जगह भारतीय दुकानें फैली हुई हैं। इनमें से कई सोनपापड़ी, गुलाब जामुन, पापड़ी चाट और भेलपुरी जैसे जाने-माने स्नैक्स बेचती हैं। यहां धाराप्रवाह मराठी और थोड़ी-बहुत हिंदी बोली जाती है, क्रिकेट के भी यहां फैंस हैं।

तेल अवीव में मौजूद भारतीय दूतावास के अनुसार, भारत से इजरायल जाने वाले लोगों की सबसे बड़ी लहर 1950 और 1960 के दशक में आई थी। इनमें ज्यादातर लोग महाराष्ट्र के बेने इजरायली समुदाय से थे। इसके अलावा कुछ लोग केरल (कोचीनी यहूदी) और कोलकाता (बगदादी यहूदी) से भी गए थे। हाल के सालों में मिजोरम और मणिपुर के कुछ लोग (बेने मेनाचे समुदाय) भी इजरायल में बसने के लिए जा रहे हैं। वे अधिकतर हीरा व्यापारी, आईटी प्रोफेशनल और बुजुर्गों की देखभाल करने वाले के रूप में कार्यरत हैं।

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परंपराओं और त्योहारों से जुड़ा ये समुदाय

यह समुदाय आपस में घुलमिल रहा है, न केवल खाने के माध्यम से, बल्कि परंपराओं, त्योहारों और संस्कृति के माध्यम से भी। एक कोचीनी यहूदी ओणम मनाएगा, जबकि दिवाली पर एक बेने इसराइल और एक बगदादी यहूदी एक साथ आ सकते हैं। नवंबर 2025 में आयोजित इंडियन फिल्म फेस्टिवल में एक महीने से ज्यादा समय तक चलने वाली फिल्म स्क्रीनिंग में सिनेमाघरों में भारी भीड़ उमड़ी, जबकि कुछ महीने पहले ही आयोजित पहले भारतीय संगीत समारोह के सभी टिकट बिक गए थे। भारतीय मूल की आबादी हाइफा, तेल अवीव, अराद, नेतन्या और अफुला जैसे शहरों में भी रहती है।

ईरान ने डिमोना को ही क्यों निशाना बनाया?

ईरान का यह हमला सीधे तौर पर जैसे को तैसा जवाब है। डिमोना नेगेव रेगिस्तान के करीब स्थित है, जहां इजरायल का शिमोन पेरेस नेगेव न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है। इजरायल रक्षा बलों ने घोषणा की है कि वह ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने में हुई विफलता की जांच कर रहा है।