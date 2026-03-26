Who is Tariq Ramadan: स्विट्जरलैंड के इस्लामिक स्कॉलर औ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर तारिक रमादान को पेरिसक की एक कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। उन्हें एक आपराधिक अदालत ने तीन महिलाओं के साथ दुष्कर्म के आरोप में 18 साल की जेल की सजा सुनाई है। हालांकि, वे लगातार अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार करते रहे।

दरअसल, 2017 में #MeToo मूवमेंट के दौरान तारिक रमादान पर फ्रांस में बलात्कार के अरोप लगे थे। इसके चलते उन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से छुट्टी लेनी पड़ी थी। पेरिस की अदालत ने तारिक रमादान को 2009 से 2016 के बीच तीन महिलाओं के बलात्कार और यौन उत्पीड़न का दोषी पाया है।

कौन हैं तारिक रमादान?

तारिक रमादान की बात करें तो वे मूल रूप से एक स्विस मुस्लिम स्कॉलर, दार्शनिक और लेखक हैं, जो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में समकालीन इस्लामी अध्ययन के पूर्व प्रोफेसर भी रह चुके हैं। तारिक रमादान यूरोपीय मुसलमानों के लिए ‘यूरोइस्लाम’ और प्रोग्रेसिव विचारों के लिए जाना जाता था।

इसके विपरीत 2017 के बाद से बलात्कार और यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोपों के कारण वे कानूनी विवादों में घिर गए थे। तारिक रमादान उन्होंने इस्लामी नैतिकता, पैगंबर के जीवन और सुधार पर कई किताबें लिखी हैं।

क्या है तारिक रमादान की विचारधारा?

तारिक रमादान की विचारधारा की बात करें तो वे खुद को सलाफी सुधारक कहते थे और यूरोप में मुस्लिम पहचान व इस्लामी सुधारों पर लिखते/लेक्चर देते थे, लेकिन अब पेरिस की अदालत ने 18 साल की सजा सुनाकर उनकी मुसीबतें बढ़ा दी हैं।

मुस्लिम ब्रदरहुड के संस्थापक से भी है कनेक्शन

बता दें कि तारिक रमादान मुस्लिम ब्रदरहुड (इखवानुल मुस्लिमीन) के संस्थापक हसन अल बन्ना के पोते हैं। हसन अल बन्ना एक स्कूली शिक्षक और बुद्धिजीवी थे जिन्होंने बाद में मुस्लिम ब्रदरहुड की स्थापना भी की थी। उन्होंने 1928 में मिस्र के इस्माइलिया शहर में इस संगठन की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य समाज में इस्लामी मूल्यों को पुनर्स्थापित करना और शरिया कानून को लागू करना था।

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