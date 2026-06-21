ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर को लेकर सियासी गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म है। ब्रिटिश अखबार ‘द ऑब्जर्वर’ ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि स्टार्मर सोमवार को कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। हालांकि, सरकारी सूत्रों का कहना है कि स्टार्मर अपनी जिम्मेदारियां निभाते रहेंगे और उनका पूरा ध्यान देश को चलाने पर है।

जानकारी के लिए बता दें कि लेबर पार्टी के 100 से ज्यादा सांसद सार्वजनिक रूप से यह कह चुके हैं कि कीर स्टार्मर को अपना पद छोड़ देना चाहिए या कम से कम यह स्पष्ट करना चाहिए कि वह कब तक पद पर बने रहेंगे।

असल में पिछले कुछ महीनों में स्टार्मर की राजनीतिक स्थिति काफी कमजोर होती गई है। शुक्रवार को उनके विरोधियों की स्थिति और मजबूत हो गई। दरअसल, उनके प्रमुख राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी एंडी बर्नहैम ने संसद की एक महत्वपूर्ण सीट पर जीत दर्ज की। इस जीत के बाद लेबर पार्टी के नेतृत्व को चुनौती देना उनके लिए और आसान हो गया है।

‘द ऑब्जर्वर’ की रिपोर्ट के मुताबिक, स्टार्मर अपने सरकारी आवास पर पत्नी के साथ अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। कई नेताओं को लग रहा है कि सोमवार को स्टार्मर खुद कोई बड़ा फैसला सुना सकते हैं।

हालांकि, स्टार्मर ने साफ कर दिया है कि नेतृत्व के खिलाफ किसी भी प्रकार की चुनौती का वह डटकर सामना करेंगे। उन्होंने अपने समर्थकों और पार्टी नेताओं से भी एकजुट रहने की अपील की है।

जानकारी के लिए बता दें कि स्टार्मर ने साल 2024 में लेबर पार्टी को ऐतिहासिक जीत दिलाई थी। लेकिन लगातार सामने आए विवादों, नीतिगत मतभेदों और राजनीतिक चुनौतियों की वजह से उनकी लोकप्रियता को झटका लगा है। कई लोगों का मानना है कि स्टार्मर अपने चुनावी वादों के मुताबिक ब्रिटेन के लोगों का जीवन स्तर सुधारने और अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने में अपेक्षित सफलता हासिल नहीं कर पाए हैं।

उनके प्रमुख प्रतिद्वंद्वी एंडी बर्नहैम इस समय उन्हें चुनौती देने वाले सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। हाल ही में चुनावी सफलता मिलने के बाद उन्होंने वादा किया है कि वह देश को नई दिशा देने का काम करेंगे। उनके समर्थक भी चाहते हैं कि स्टार्मर स्वेच्छा से अपना पद छोड़ दें।

कुछ रिपोर्टों में तो यहां तक दावा किया गया है कि अगर ब्रिटेन में नेतृत्व परिवर्तन होता है, तो वित्त मंत्री रेचल रीव्स को भी पद से हटाया जा सकता है। हालांकि, अभी तक इन दावों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

पिछले कुछ वर्षों से ब्रिटेन की राजनीति में अस्थिरता का माहौल देखने को मिला है। ऋषि सुनक के कार्यकाल में भी देश ने कई राजनीतिक संकट देखे थे। अब कीर स्टार्मर के सत्ता में आने के बाद भी राजनीतिक हलचल थमती नजर नहीं आ रही है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में ब्रिटेन की राजनीति किस दिशा में जाती है।

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