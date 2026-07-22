पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने पीओके (पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर) का प्रधानमंत्री बनने की इच्छा जाहिर की है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के अध्यक्ष नवाज शरीफ ने कहा कि पीओके का प्रधानमंत्री बनने पर उनके लिए क्षेत्र में विकास कार्यों की व्यक्तिगत रूप से देखरेख करना संभव होगा।

‘मेरे पूर्वज कश्मीर से आए थे’

नवाज शरीफ ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि पीओके उन्हें अपने गृह प्रांत पंजाब (पाकिस्तान) जितना ही प्यारा है। उन्होंने कहा, “यह मेरा दूसरा घर है। मेरे पूर्वज कश्मीर से आए थे। अगर मेरी पार्टी जीतती है, तो मैं प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुझे पीओके का प्रधानमंत्री बनाने के लिए कहूंगा, ताकि मैं वहां विकास कार्यों की व्यक्तिगत रूप से देखरेख कर सकूं।”

नवाज शरीफ ने यह टिप्पणी मंगलवार को मुजफ्फराबाद में एक चुनाव रैली के दौरान की। भारत का कहना है कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न एवं अविभाज्य हिस्सा हैं। उसका यह भी कहना है कि पाकिस्तान ने दोनों केंद्र-शासित प्रदेशों के कुछ हिस्सों पर गैर-कानूनी तरीके से और जबरन कब्जा कर रखा है।

भारत ने पीओके और गिलगित-बाल्टिस्तान में चुनावों के आयोजन को लेकर पाकिस्तान के सामने कई बार विरोध दर्ज कराया है। वह इन इलाकों की तथाकथित विधानसभाओं को मान्यता भी नहीं देता है।

पीओके में सत्ता के खिलाफ उग्र प्रदर्शन जारी

बता दें कि पीओके में सत्ता के खिलाफ उग्र प्रदर्शन जारी है। वहां पर पाकिस्तानी आर्मी द्वारा जनता का दमन किया जा रहा है। ऐसे में स्थिति को संभालने के लिए नवाज शरीफ आगे आने की योजना बना रहे हैं। नवाज़ शरीफ ने क्षेत्रीय संपर्क को बेहतर बनाने के लिए झेलम में नदी के किनारे एक सड़क बनाने का प्रस्ताव भी रखा है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी पार्टी पीओके में सत्ता में आती है तो बजट को बढ़ाएगी।

27 जुलाई से 10 अगस्त के बीच पीओके में होने हैं चुनाव

पीओके में 27 जुलाई से 10 अगस्त के बीच चुनाव होने हैं। पीओके के चुनाव आयुक्त ने कहा है कि मीरपुर डिवीजन में 27 जुलाई को मतदान होगा जबकि मुजफ्फराबाद डिवीजन में 2 अगस्त को चुनाव होगा। वहीं पुंछ डिवीजन में 10 अगस्त को मतदान होगा। पीओके की कथित विधानसभा में 53 सीटें हैं जिसमें 45 पर चुनाव होते हैं, जबकि आठ सीटें महिलाएं और धर्मगुरुओं के लिए आरक्षित हैं।

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पाकिस्तान में ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन (APPPOA) ने सरकार के साथ बातचीत विफल रही। इसके बाद बुधवार रात से APPPOA ने देशभर में अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान कर दिया है। पढ़ें पूरी खबर