सऊदी अरब ने 14 अक्टूबर को मक्का क्षेत्र में एक बांग्लादेशी पुरुष और महिला को फांसी दे दी, जब अदालत ने उन्हें पवित्र शहर की एक मस्जिद के अंदर अश्लील हरकत करने का दोषी पाया। सऊदी गृह मंत्रालय का कहना है कि अदालत ने उन्हें ताजीर के तहत मौत की सजा सुनाई। यह इस्लामी कानून के तहत सजा का एक ऐसा रूप है, जिसमें अपराध और सजा तय करने का अधिकार न्यायाधीश के पास होता है।

मंत्रालय ने यह नहीं बताया कि घटना क्या थी, किस मस्जिद में घटी या दोनों को कब गिरफ्तार किया गया। बांग्लादेश का कहना है कि सऊदी अरब ने उसे पहले से जानकारी नहीं दी थी और उन्होंने इस मामले की पूरी जानकारी मांगी है।

सऊदी अरब का क्या कहना है और कानून क्या है

गल्फ न्यूज के अनुसार, सऊदी प्रेस एजेंसी की तरफ से जारी बयान में मंत्रालय ने इन दोनों के नाम नजरुल इस्लाम अब्दुल बशीर और सिती अख्तर बताए हैं, जो दोनों बांग्लादेशी नागरिक हैं। अन्य मीडिया माध्यमों में इनके नामों की वर्तनी अलग-अलग दी गई है। कई मीडिया रिपोर्टों में इन्हें एक दंपत्ति बताया गया है, लेकिन द वीक का कहना है कि यह स्पष्ट नहीं है कि उन्होंने आपस में शादी की थी या नहीं। मंत्रालय ने इन्हें एक पुरुष और एक महिला के रूप में बताया है।

मंत्रालय ने बताया कि सुरक्षा अधिकारियों ने उन्हें गिरफ्तार किया, जांच के बाद आरोप तय किए और मामला अदालत में भेज दिया। अदालत ने आरोपों को सिद्ध पाया और मौत की सजा सुनाई। गल्फ न्यूज के अनुसार, अदालत ने अपराध की गंभीरता, मस्जिद की पवित्रता का उल्लंघन और उन परिस्थितियों का हवाला दिया जिनमें ये कृत्य हुए थे। एपी की रिपोर्ट के मुताबिक, मंत्रालय ने समय और स्थान दोनों की पवित्रता का भी जिक्र किया।

गल्फ न्यूज के अनुसार, संबंधित न्यायिक प्राधिकरण द्वारा फैसलों को बरकरार रखे जाने के बाद वे अंतिम हो गए और एक शाही आदेश के जरिये इन फांसी की सजाओं को मंजूरी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि जो कोई भी मस्जिदों की पवित्रता का उल्लंघन करेगा, सरकार उसके खिलाफ इस्लामी कानून लागू करेगी। साथ ही, यह चेतावनी भी दी गई कि ऐसा ही कृत्य करने वाले अन्य लोगों को भी दंडित किया जाएगा। खलीज टाइम्स ने आगे बताया कि इस बयान में दूसरों की मान-मर्यादा के खिलाफ किए गए अपराधों का भी जिक्र किया गया है।

किस कानून के तहत दी गई सजा

मंत्रालय ने किसी विशेष कानून का नाम नहीं लिया। उसने बस इतना कहा कि ये सजाएं ताजीर के तहत दी गई हैं, इसे उसने इस्लामी कानून के अंतर्गत एक विवेकाधीन सजा बताया है। सऊदी अरब में लागू इस्लामी कानून में अपराधों को तीन श्रेणियों में बांटा गया है। हद्द श्रेणी के अपराधों के लिए सजा पहले से तय होती है।

‘किसास’ का संबंध प्रतिशोध या बदले से है, जैसे कि किसी की हत्या करने के मामले में। बाकी सभी अपराध ताजीर के दायरे में आते हैं, इनमें न तो अपराध और न ही सजा पहले से तय होती है। इन मामलों में जज ही तय करते हैं कि अपराध क्या है और उसके लिए क्या सजा दी जानी चाहिए।

MENA मानवाधिकार समूह का कहना है कि सऊदी अरब में कोई लिखित दंड संहिता नहीं है। जज इस्लामी कानून की अपनी समझ के आधार पर तय करते हैं कि कोई काम अपराध है या नहीं और उसके लिए क्या सजा दी जानी चाहिए। ह्यूमन राइट्स वॉच ने 2008 की अपनी एक रिपोर्ट में बताया था कि ज्यादातर आपराधिक मामले ताजीर से जुड़े होते हैं और जज पुराने फैसलों को मानने के लिए बाध्य नहीं होते हैं।

फरवरी 2021 में सऊदी अरब ने कहा था कि वह विवेकाधीन सजाओं के लिए एक दंड संहिता तैयार कर रहा है, जिसमें ताजीर के तहत आने वाले अपराधों को लिखित रूप में दर्ज किया जाएगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इस प्रस्तावित संहिता के एक लीक हुए ड्राफ्ट का अध्ययन किया और कहा कि इससे मौत की सजा के इस्तेमाल पर कोई रोक नहीं लगेगी। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि यह संहिता लागू हुई है या नहीं।

बीबीसी ने एमनेस्टी इंटरनेशनल के हवाले से बताया है कि सऊदी अरब ने इस साल लगभग 100 लोगों को मौत की सजा दी है। इनमें से कई विदेशी नागरिक थे, जिन्हें नशीले पदार्थों से जुड़े अपराधों का दोषी पाया गया था।

बांग्लादेश का क्या कहना है

द डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार, जेद्दा में बांग्लादेश के महावाणिज्य दूतावास ने बताया कि उन्हें इन फांसी की सजाओं के बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं दी गई थी। प्रोथोम आलो की रिपोर्ट के मुताबिक, बांग्लादेश को इन फांसी की सजाओं के बारे में मीडिया रिपोर्टों से पता चला। विदेश मंत्रालय के कई अधिकारियों ने कहा कि आमतौर पर सऊदी अधिकारी दो बांग्लादेशियों को गिरफ्तार करके इतनी जल्दी उन्हें फांसी नहीं देते।

बांग्लादेश ने अब सऊदी विदेश मंत्रालय को एक औपचारिक राजनयिक संदेश भेजा है। इसमें इस मामले की आधिकारिक पुष्टि करने के लिए कहा गया है। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, बांग्लादेश की विदेश राज्य मंत्री शमा ओबैद इस्लाम ने बताया कि सरकार ने सऊदी अरब से उन अपराधों और कानूनी प्रक्रिया के बारे में जानकारी मांगी है। उन्होंने कहा कि एक बार जानकारी मिल जाने के बाद, बांग्लादेश अपने अगले कदमों के बारे में फैसला करेगा, जिसमें शवों को वापस स्वदेश लाना भी शामिल है।

द डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार, ये दोनों व्यक्ति उन कैदियों की सूची में शामिल थे, जिसे जेद्दा स्थित बांग्लादेशी वाणिज्य दूतावास के अनुरोध पर सऊदी अरब ने बांग्लादेश के साथ साझा किया था। इस सूची में कहीं भी यह नहीं बताया गया था कि उन्हें मौत की सजा सुनाई गई है। ढाका ट्रिब्यून ने निजी सूत्रों के हवाले से बताया है कि जेद्दा की एक अदालत में कई महीनों से मुकदमा चल रहा था।

रिपोर्ट में कहा गया है कि यह स्पष्ट नहीं है कि क्या इन दोनों व्यक्तियों ने अपने वाणिज्य दूतावास को सूचित करने के लिए कहा था या नहीं। साथ ही, यह भी पता नहीं है कि उनके पास कोई वकील था या नहीं, या क्या वे फैसले के खिलाफ अपील कर सकते थे। बांग्लादेश और सऊदी अरब, दोनों ही कॉन्सुलर संबंधों पर वियना कन्वेंशन के पक्षकार हैं।

सऊदी अरब में कितने बांग्लादेशी रहते हैं?

बीबीसी के अनुसार, सऊदी अरब में तीन मिलियन से ज्यादा बांग्लादेशी रहते और काम करते हैं। इनमें से ज्यादातर कम वेतन वाली नौकरियों में हैं और फांसी की खबरों ने बांग्लादेश में चिंता पैदा कर दी है।

डेली स्टार के मुताबिक, सऊदी अरब के बयान में यह नहीं बताया गया है कि घटना क्या थी, मस्जिद का नाम नहीं बताया गया है और न ही गिरफ्तारी और मुकदमे की तारीखें दी गई हैं। इसमें यह भी नहीं बताया गया है कि दोनों के पास वकील थे या वे अपील कर सकते थे। यह भी पता नहीं है कि दोनों शादीशुदा थे या नहीं।

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