नेपाल के पूर्व मुख्य न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा को रविवार तड़के काठमांडू के महाराजगंज स्थित उनके आवास से पुलिस ने उनको हिरासत में लिया था। हालांकि, पुलिस ने बाद में उन्हें उनके रिश्तेदारों की देखरेख में रिहा कर दिया।

काठमांडू वैली क्राइम इन्वेस्टिगेशन ऑफिस के एसपी रामेश्वर कार्की ने बताया कि राणा को उनके रिश्तेदारों को सौंप दिया गया है। उन्होंने कहा, “हम उनके घर पर सुरक्षा उपलब्ध कराएंगे।”

पुलिस करीब सुबह 3 बजे राणा के घर पहुंची। उस समय राणा और उनके परिवार के सदस्य सो रहे थे। पुलिस ने उन्हें बताया कि उनकी सुरक्षा को खतरा है, इसलिए उन्हें अपने साथ ले जाना जरूरी है।

राणा ने पुलिस अधिकारियों से कहा कि उन्हें ऐसे किसी खतरे की जानकारी नहीं दी गई है। उन्होंने इसके बजाय अपने घर पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात करने की मांग की।

हालांकि, यह अभी स्पष्ट नहीं है कि राणा को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया था या सुरक्षा के लिहाज से हिरासत में लिया गया था। पुलिस ने शुरुआत में कहा था कि उन्हें हिरासत में लिया गया है। बाद में काठमांडू वैली क्राइम इन्वेस्टिगेशन ऑफिस ने कहा कि सुरक्षा खतरे के कारण उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया था।

पुलिस ने अभी तक यह नहीं बताया है कि राणा को किस तरह का खतरा था, यह खतरा किससे था और उन्हें घर से ले जाने की जरूरत क्यों पड़ी।

यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि राणा के खिलाफ कोई आपराधिक जांच या कानूनी कार्रवाई चल रही है या नहीं। इस पूरे मामले में पुलिस की ओर से विस्तृत जानकारी नहीं दिए जाने के कारण यह सवाल बना हुआ है कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश को उनके घर से ले जाने और बाद में रिश्तेदारों को सौंपने का कानूनी आधार क्या था।

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ब्रिटेन के दक्षिण-पश्चिम में ग्लूस्टरशायर शहर में स्थित RAF फेयरफोर्ड एयरबेस के पास रविवार को सुरक्षा के लिहाज से एक बड़ी घटना सामने आई। दरअसल, पुलिस ने यहां विस्फोटक संबंधी अपराधों के शक में कई लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही एयरबेस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। हालांकि अधिकारियों की ओर से यह जानकारी नहीं दी गई है कि कितने लोगों को हिरासत में लिया गया है। पढ़ें पूरी खबर।