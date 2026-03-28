एलपीजी टैंकर ‘जग वसंत’ शुक्रवार को कुवैत की मीना अल-अहमदी रिफाइनरी से होर्मुज स्ट्रेट को पार करते हुए भारत पहुंचा। 28 फरवरी को शुरू हुए ईरान पर अमेरिका-इजरायल युद्ध के बाद से इस संकरे समुद्री मार्ग से गुजरने वाले मुट्ठी भर कंटेनरों में से यह एक था। ईरान द्वारा होर्मुज स्ट्रेट की प्रभावी नाकाबंदी युद्ध में उसका सबसे प्रभावी रणनीतिक हथियार बनकर उभरी है, जिससे उसे अपना प्रभाव बनाए रखने और शांति के लिए अमेरिका के प्रयासों को विफल करने में मदद मिली है।

वैश्विक ऊर्जा प्रवाह के पांचवें हिस्से के लिए जिम्मेदार इस महत्वपूर्ण शिपिंग मार्ग में व्यवधान ने दुनिया के सबसे भीषण ऊर्जा संकट को जन्म दिया है। युद्ध के दौरान, ईरान ने इस प्रभावी नाकाबंदी को धीरे-धीरे लागू किया। उसने अमेरिका, इजरायल और उसके सहयोगियों के लिए मार्ग बंद घोषित कर दिया, लेकिन कहा कि गैर-शत्रु देशों के जहाजों को आवागमन की इजाजत है। दरअसल, ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने भारत, चीन, रूस, इराक और पाकिस्तान को मित्र देशों के रूप में नामित किया, जिनके जहाजों को आवागमन की इजाजत दी जाएगी। हालांकि, इससे भी ज्यादा विवादास्पद बात यह है कि ईरान सुरक्षित मार्ग के बदले जहाजों पर शुल्क लगाने पर विचार कर रहा है। यह टोल कैसे काम करेगा और क्या यह कानूनी है? इसके बारे में विस्तार से बताते हैं।

ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट की नाकाबंदी कैसे की है?

युद्ध से पहले औसतन रोजाना 130 से ज्यादा जहाज होर्मुज स्ट्रेट से गुजरते थे। युद्ध शुरू होने के बाद, यह संख्या घटकर प्रतिदिन तीन से चार जहाज रह गई। इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के महासचिव आर्सेनियो डोमिंगुएज के अनुसार, युद्ध शुरू होने के बाद से होर्मुज और उसके आसपास 20 से ज्यादा कमर्शियल जहाजों पर हमले हुए हैं और लगभग 2000 जहाज संकरे स्ट्रेट के पास फंसे हुए हैं। ईरान के विदेश मंत्री अरागची ने कहा कि यह स्ट्रेट उन देशों के लिए खुला रहेगा, जिनके साथ ईरान के अच्छे संबंध हैं और जिन्हें वह दोस्त मानता है।

ईरानी सरकारी टीवी के अनुसार, अरागची ने कहा, “हमने कुछ ऐसे देशों को होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की अनुमति दी है जिन्हें हम मित्र मानते हैं। हमने चीन, रूस, भारत, इराक और पाकिस्तान को पारगमन की अनुमति दी है।” उन्होंने कहा, “जिन देशों को हम मित्र मानते हैं या जिन मामलों में हमने अन्य कारणों से ऐसा करने का निर्णय लिया है, उन देशों के लिए हमारी सशस्त्र सेनाओं ने सुरक्षित मार्ग प्रदान किया है।”

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बुधवार को ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा कि “इजरायली-अमेरिकी दुश्मनों के सहयोगियों और समर्थकों के बंदरगाहों से” किसी भी गलियारे के माध्यम से या किसी भी गंतव्य तक माल ढुलाई प्रतिबंधित है। ईरानी मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, आईआरजीसी ने कहा है कि होर्मुज स्ट्रेट बंद है और जलमार्ग से किसी भी तरह के आवागमन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।

होर्मुज स्ट्रेट में ईरान का टोल-बूथ सिस्टम

एक ईरानी सांसद ने ईरान इंटरनेशनल को बताया कि कुछ जहाजों से होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने के लिए 20 लाख डॉलर तक का शुल्क लिया गया है। ईरान ने इस बात से इनकार किया है। भारत में ईरानी दूतावास ने 23 मार्च को एक्स पर पोस्ट किया, “होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों से ईरान द्वारा कथित तौर पर 20 लाख डॉलर की राशि प्राप्त करने के संबंध में कुछ दावों के जवाब में, यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे दावे निराधार हैं। इस संबंध में दिए गए बयान केवल व्यक्तियों के निजी विचार हैं और किसी भी तरह से ईरान के आधिकारिक रुख का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।”

खबरों के मुताबिक, ईरान की संसद में पारगमन करने वाले जहाजों से औपचारिक टोल वसूलने के लिए कानून पर चर्चा चल रही है। हालांकि, अभी तक ऐसा कोई कानून पारित नहीं हुआ है, लेकिन पत्रिका लॉयड्स लिस्ट की बुधवार की एक रिपोर्ट के अनुसार, शक्तिशाली आईआरजीसी ने पहले ही एक टोल-बूथ सिस्टम स्थापित कर लिया है।

लॉयड्स लिस्ट के अनुसार, 13 मार्च से अब तक इस स्ट्रेट से गुजरने वाले 26 जहाजों ने आईआरजीसी की तय प्रक्रिया का पालन किया है। इस प्रक्रिया के तहत जहाजों को पहले से तय रास्ते से गुजरना होता है और जहाज संचालकों को जांच से भी गुजरना पड़ता है। अपनी रिपोर्ट के अनुसार, हालांकि सभी जहाजों ने टोल का भुगतान नहीं किया होगा, लेकिन कम से कम दो जहाज युआन में शुल्क का भुगतान करने के बाद स्ट्रेट से गुजरे हैं।

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रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि स्ट्रेट से गुजरने के लिए आईआरजीसी का सिस्टम कैसे काम करता है। सबसे पहले जहाज संचालक रवाना होने से पहले आईआरजीसी से जुड़े मध्यस्थों से संपर्क करते हैं। इसके बाद वे जहाज से जुड़े सभी दस्तावेज जमा करते हैं, जैसे जहाज का मालिक कौन है, उसमें क्या माल है, जहाज कहां जा रहा है और चालक दल के सभी सदस्यों की पूरी जानकारी। मध्यस्थ इन दस्तावेजों को जांच के लिए आईआरजीसी को सौंप देते हैं।

लॉयड्स लिस्ट ने रिपोर्ट किया, “अगर पोत ईरानी जांच में सफल हो जाता है, तो आईआरजीसी एक क्लीयरेंस कोड और रूट निर्देश जारी करता है। पास पहुंचने पर, कोड के वेरिफिकेशन के लिए पोत को वीएचएफ रेडियो पर सूचित किया जाएगा और लारक द्वीप के आसपास ईरानी क्षेत्रीय जलक्षेत्र से पोत को सुरक्षित निकालने के लिए एक पायलट नाव भेजी जाएगी।”

क्या होर्मुज स्ट्रेट के लिए औपचारिक टोल वसूलना कानूनी है?

नहीं। ईरान कानूनी तौर पर जहाजों को होर्मुज स्ट्रेट का इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकता है या जहाजों को गुजरने देने के लिए कोई शुल्क नहीं लगा सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि स्वेज और पनामा नहरों के विपरीत, जिनके लिए मिस्र और पनामा कानूनी रूप से शुल्क वसूलते हैं, होर्मुज स्ट्रेट एक प्राकृतिक अंतरराष्ट्रीय जलडमरूमध्य है।

UNCLOS की धारा 38 के अनुसार, सभी जहाजों (वाणिज्यिक और सैन्य) को पारगमन का अधिकार हासिल है। इसका मतलब है कि वे खुले समुद्र (या EEZ) के एक भाग से दूसरे भाग तक निरंतर आवागमन के लिए ही स्ट्रेट से गुजर सकते हैं। साथ ही, ऐसे जहाजों से सीमावर्ती देशों को कोई खतरा नहीं होना चाहिए। यूएनसीएलओएस का अनुच्छेद 44 कहता है कि तटीय राज्य इस आवागमन में कोई भी बाधा नहीं डालेंगे।

जीसीसी के महासचिव जसीम मोहम्मद अल-बुदैवी ने कहा है, “होर्मुज स्ट्रेट को बंद करना और शुल्क लगाना अंतरराष्ट्रीय कानून का स्पष्ट उल्लंघन है।” कतर ट्रिब्यून ने उनके हवाले से कहा, “जीसीसी विश्व की आर्थिक रीढ़ है। यह वैश्विक तेल का 22% उत्पादन करती है। इसकी स्थिरता सभी के लिए जरूरी है।”

भारत को होर्मुज स्ट्रेट के जरिये तेल कैसे मिल रहा है?

युद्ध शुरू होने के बाद से कम से कम पांच जहाज होर्मुज स्ट्रेट से होते हुए भारत पहुंचे हैं। इनमें एलपीजी वाहक जहाज पाइन गैस , जग वसंत , शिवालिक और नंदा देवी और कच्चे तेल का टैंकर जग लाडकी शामिल हैं। 14 मार्च को भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फथली ने पुष्टि की कि तेहरान ने नाकाबंदी के अपवाद स्वरूप कुछ भारतीय जहाजों को स्ट्रेट से गुजरने की इजाजत दी थी । उसी दिन, भारत के बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय ने पुष्टि की कि भारतीय झंडे वाले दो एलपीजी टैंकर सुरक्षित रूप से स्ट्रेट पार कर गए थे और पश्चिमी भारत के बंदरगाहों की ओर जा रहे थे।

16 मार्च को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारतीय झंडे वाले जहाजों के लिए कोई औपचारिक व्यवस्था नहीं है। जहाज की हर आवाजाही एक अलग घटना है। मंगलवार को एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि भारतीय सरकार फारस की खाड़ी से होर्मुज स्ट्रेट के माध्यम से भारतीय टैंकरों के सुरक्षित पारगमन के लिए कोई भुगतान नहीं कर रही है।

जहाजरानी मंत्रालय के विशेष सचिव राजेश कुमार सिन्हा ने कहा कि आवागमन के लिए ईरान से भी किसी इजाजत की जरूरत नहीं है, हालांकि पश्चिम एशिया में मौजूदा स्थिति को देखते हुए, सुरक्षा आकलन के आधार पर आवागमन किया जा रहा है।

ईरान को क्या लाभ होगा?

ईरान 1982 के यूएनसीएलओएस पर साइन करने वाला देश है, लेकिन उसने संधि की पुष्टि नहीं की है और इसलिए, वह इस कानून को स्वीकार करने से इनकार करता है और अगर ईरानी संसद में टोल कानून पारित हो जाता है, तो इससे भविष्य की वार्ताओं में भी ईरान को मजबूती मिलेगी। इस तरह का ट्रांजिट टोल अमेरिका और इजरायल के खिलाफ चल रहे युद्ध के दौरान राजस्व का एक स्रोत भी बनेगा। अब तक ईरान ने युद्ध खत्म करने की शर्तों में से एक के रूप में होर्मुज स्ट्रेट पर अधिकार का इस्तेमाल करने के अपने अधिकार की अंतरराष्ट्रीय मान्यता की मांग की है। पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध में अमेरिका और इजरायल के खिलाफ ईरान का सबसे मजबूत हथियार स्ट्रेट पर उसका कंट्रोल बना हुआ है।