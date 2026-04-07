अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को ईरान को एक बार फिर चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर ईरान ने अमेरिका से युद्ध खत्म करने के लिए समझौता नहीं किया तो ‘आज रात के पूरी सभ्यता खत्म हो जाएगी’।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, “आज रात एक पूरी सभ्यता मिट जाएगी, जिसे फिर कभी वापस नहीं लाया जा सकेगा। मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, लेकिन शायद ऐसा ही होगा।”

इसी पोस्ट में उन्होंने आगे लिखा, “आज रात हमें पता चलेगा – यह दुनिया के लंबे और जटिल इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण पलों में से एक हो सकता है।”

आज रात आठ बजे तक प्रतिक्रिया की उम्मीद- जेडी वेंस

अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी ईरान से युद्ध के मसले पर कहा कि उन्हें उम्मीद है कि रात 8 बजे तक (भारतीय समय के हिसाब से बुधवार सुबह साढ़े पांच बजे) अमेरिका को ईरान की तरफ से जवाब मिल सकता है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ईरान में अपने सैन्य उद्देश्यों को काफी हद तक हासिल कर चुका है।

(यह ब्रेकिंग न्यूज है। अपडेट की जा रही है। अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध की खबरें पढ़ने के लिए क्लिक करें।)