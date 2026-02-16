Who Will Be In BNP Cabinet: बांग्लादेश में तारिक रहमान की पार्टी बीएनपी को जीत मिली है। 13वें राष्ट्रीय संसदीय चुनाव के निर्वाचित सदस्य मंगलवार को शपथ लेंगे और मंत्रिमंडल के सदस्य भी उसी दिन शपथ ग्रहण करेंगे। चुनाव आयोग के सचिव अख्तर अहमद ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस कार्यक्रम की पुष्टि की। सरकार बनने के बाद तारिक रहमान प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण करेंगे। अनुभवी राजनेताओं के साथ-साथ, पार्टी युवाओं को भी अहम जिम्मेदारी सौंपने की योजना बना रही है। गृह मंत्रालय, कानून मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और विदेश मंत्रालय जैसे अहम मंत्रालयों में वरिष्ठ और नए नेतृत्व का मिश्रण देखने को मिलेगा।

ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, तारिक रहमान का मंत्रिमंडल बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होगा। इसमें 32 से 42 सदस्य होने की उम्मीद है। बीएनपी अध्यक्ष तारिक रहमान ने मंत्रिमंडल गठन के संबंध में वरिष्ठ नेताओं से विचार शुरू कर दिया है। हालांकि, मंत्रालयों के आवंटन का पता तो शपथ ग्रहण समारोह के बाद ही पता चलेगा।

कौन बन सकता है विदेश मंत्री और वित्त मंत्री?

विदेश मंत्री पद के लिए बीएनपी के संयुक्त महासचिव हुमायूं कबीर के नाम पर चर्चा चल रही है, क्योंकि उन्होंने पार्टी के अंतरराष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करने में सक्रिय भूमिका निभाई है। वित्त मंत्री पद के लिए डॉ. रजा किबरिया के नाम पर विचार किया जा रहा है। वे पहले आईएमएफ में वरिष्ठ अर्थशास्त्री के रूप में कार्यरत थे।

अमीर खसरू महमूद चौधरी को मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स देने के लिए विचार किया जा रहा है। वह यह पद पहले भी संभाल चुके हैं। बीएनपी के महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर के नाम लोकल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री के लिए चर्चा में हैं। वे पहले कृषि राज्य मंत्री और बाद में नागरिक उड्डयन और पर्यटन राज्य मंत्री रह चुके हैं। पूर्व अटॉर्नी जनरल और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील मोहम्मद असदुज्जमान का नाम विधि मंत्रालय के लिए सामने आ रहा है। गृह मंत्रालय के लिए सलाहुद्दीन अहमद के नाम पर भी चर्चा चल रही है, जबकि सड़क परिवहन मंत्रालय के लिए मिर्जा अब्बास के नामों पर विचार किया जा रहा है।

किसको मिल सकता है स्वास्थ्य मंत्रालय

डॉ. अजम जाहिद हुसैन को स्वास्थ्य मंत्रालय का कार्यभार सौंपे जाने की संभावना है और सूचना मंत्रालय के लिए रुहुल कबीर रिजवी के नाम पर चर्चा चल रही है। अन्य नामों में कथित तौर पर नजरुल इस्लाम खान, डॉ. अब्दुल मोईन खान, गायेश्वर चंद्र रॉय, मेजर (रिटायर्ड) हाफिज उद्दीन अहमद, इकबाल हसन महमूद टुकु, सेलिमा रहमान, अंदलीव रहमान पार्थो, मिजानुर रहमान मिनू और शमा ओबायेद शामिल हैं।

ऐसी अटकलें भी लगाई जा रही हैं कि नई सरकार बनने के बाद राष्ट्रपति पद में बदलाव हो सकता है। वरिष्ठ स्थायी समिति सदस्य डॉ. खांडेकर मोशर्रफ हुसैन के नाम पर इस पद के लिए चर्चा चल रही है। हालांकि, अगर मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर को राष्ट्रपति पद के लिए मनोनीत किया जाता है, तो मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल हो सकता है। आखिरकार मंत्रिमंडल का फाइनल निर्णय पार्टी की स्थायी समिति और अध्यक्ष तारिक रहमान पर निर्भर करेगा।

बीएनपी ने कितनी सीटें जीतीं?

बता दें कि बांग्लादेश में चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद बांग्लादेश राष्ट्रवादी पार्टी (BNP) ने स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाई। बीएनपी ने 209 सीटें जीती हैं। इसके अलावा, बांग्लादेश जमात-ए-इस्लामी ने 68, एनसीपी ने 6, बांग्लादेश खिलाफत मजलिस ने 2, इस्लामी आंदोलन बांग्लादेश ने 1, गण अधिकार परिषद ने 1, बांग्लादेश जातीय पार्टी (BJP) ने 1, गण संघती आंदोलन ने 1, खिलाफत मजलिस ने 1 और निर्दलीय उम्मीदवारों ने 7 सीटें जीती हैं। तारिक रहमान की कहानी: मुल्क से बाहर काटे 17 साल, अब बनेंगे बांग्लादेश के प्रधानमंत्री

