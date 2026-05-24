व्हाइट हाउस के पास शनिवार को गोलीबारी की घटना सामने आई जिसके बाद अमेरिकी सीक्रेट सर्विस ने एक संदिग्ध शख्स को गोली मार दी। समाचार एजेंसी एपी के मुताबिक इस घटना में एक राहगीर भी घायल हुआ है।
इस संबंध में यूएस सीक्रेट सर्विस ऑफिस ऑफ कम्युनिकेशंस ने एक एक्स पोस्ट में कहा, “शनिवार शाम 6 बजे के कुछ देर बाद 17वीं स्ट्रीट और पेन्सिलवेनिया एवेन्यू के इलाके में एक आदमी ने अपने बैग से हथियार निकाला और फायरिंग शुरू कर दी। सीक्रेट सर्विस पुलिस ने जवाबी फायरिंग की जिसमें संदिग्ध को गोली लगी। उसे इलाके के हॉस्पिटल ले जाया गया जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। शूटिंग के दौरान, एक राहगीर को भी गोली लगी। उसकी हालत गंभीर बनी हुई है।”
एफबीआई निदेशक काश पटेल ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर जानकारी देते हुए कहा कि अधिकारी गोली चलने की सूचना पर कार्रवाई कर रहे हैं। जैसे-जैसे जानकारी मिलेगी आम जनता को अपडेट दिया जाएगा। सीक्रेट सर्विस ने कहा कि उसे घटना की जानकारी है और मामले की पूरी जानकारी की पुष्टि की जा रही है। बता दें कि ताजा गोलीबारी की घटना के समय राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस के अंदर मौजूद थे।
रॉयटर्स के अनुसार एक कानून प्रवर्तन अधिकारी ने बताया कि एक शख्स व्हाइट हाउस के पास स्थित सुरक्षा चौकी के करीब पहुंचा और अधिकारियों पर गोलीबारी शुरू कर दी। इसके जवाब में सुरक्षाकर्मियों ने भी फायरिंग की, जिसमें संदिग्ध घायल हो गया। अधिकारी ने बताया कि संदिग्ध को गोली लगने के बाद अस्पताल ले जाया गया।
व्हाइट हाउस में मौजूद पत्रकारों ने बताया कि उन्होंने कई गोलियों की आवाज सुनी जिसके बाद उन्हें तुरंत सुरक्षित स्थान पर जाने के निर्देश दिए गए। जवाबी कार्रवाई के दौरान मीडिया कर्मियों को ब्रीफिंग रूम में शिफ्ट किया गया। एबीसी न्यूज की संवाददाता सेलिना वांग द्वारा शेयर किए गए वीडियो में वह रिकॉर्डिंग के दौरान अचानक रुककर छिपती नजर आईं।
उन्होंने कहा कि उन्हें “दर्जनों गोलियों जैसी आवाज” सुनाई दी थी। घटना के बाद पूरे इलाके को घेर लिया गया और अधिकारियों ने लोगों से मौके से दूर रहने की अपील की।
कौन था संदिग्ध?
अभी तक संदिग्ध की औपचारिक पहचान सार्वजनिक नहीं की गई है। हालांकि, कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार संदिग्ध की पहचान नासिर बेस्ट के रूप में हुई है। कथित हमलावर मैरीलैंड का रहने वाला था और उसकी उम्र 21 वर्ष थी। रॉयटर्स से बात करते हुए एक अधिकारी ने बताया कि संदिग्ध को मानसिक रूप से अस्थिर माना जा रहा था और उसके खिलाफ पहले से दूर रहने का आदेश जारी किया गया था। अधिकारियों ने फिलहाल संदिग्ध या गोलीबारी से पहले की परिस्थितियों को लेकर ज्यादा जानकारी साझा नहीं की है।
गौरतलब है कि यह इलाका पहले भी व्हाइट हाउस के आसपास गोलीबारी की घटनाओं को लेकर चर्चा में रहा है। पिछले महीने एक व्यक्ति पर राष्ट्रपति ट्रंप पर हमले की कोशिश का आरोप लगा था। वहीं, मई की शुरुआत में वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट के पास भी गोलीबारी के बाद पुलिस ने एक व्यक्ति को गोली मारी थी। फिलहाल एजेंसियां इस ताजा घटना की जांच में जुटी हैं।
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व्हाइट हाउस के पास शनिवार को हुई गोलीबारी में अमेरिकी सीक्रेट सर्विस एजेंटों ने एक संदिग्ध को मार गिराया और एक राहगीर घायल हो गया। इस घटना के बाद व्हाइट हाउस परिसर को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया था, जिसे बाद में हटा लिया गया। एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उस समय व्हाइट हाउस के अंदर ही थे और ईरान से संबंधित बातचीत जारी थी। पूरी खबर पढ़ें…