सऊदी अरब के मक्का शहर में स्थित एक मस्जिद के अंदर कथित तौर पर ‘अश्लील हरकत’ करने के मामले में दोषी ठहराए गए बांग्लादेशी कपल को वहां की सरकार ने फांसी की सजा सुनाई। 14 अक्टूबर 2026, बुधवार को इस कपल को फांसी पर लटका भी दिया गया। अब इस घटना की चर्चा दुनियाभर में हो रही है। यह घटना एक बहस का मुद्दा भी बन चुकी है।

सऊदी अरब में फांसी पर लटकाए जाने वाला यह कपल बांग्लादेश का रहने वाला था और लंबे समय से सऊदी में रह रहा था। फांसी की सजा पाने वाले इस जोड़े की पहचान 22 साल के नजरुल इस्लाम और स्वीटी अख्तर (इनकी उम्र की पुष्टि नहीं हुई है। के रूप में हुई है। सऊदी अधिकारियों ने उसे तीन साल से ज्यादा समय तक हिरासत में रखा था।

अगस्त 2023 में लिए गए थे हिरासत में

सऊदी के गृह मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, दोनों को मस्जिद के अंदर ‘अभद्र हरकत’ करने का दोषी पाया गया। हालांकि मंत्रालय की ओर से यह नहीं बताया गया है कि यह कपल किस तरह की हरकत कर रहा था। अधिकारियों की ओर से जानकारी दी गई है कि कपल को अगस्त 2023 में हिरासत में लिया गया था, लेकिन दोनों को मौत की सजा के बारे में नहीं बताया गया।

इस्लाम के कानून के हिसाब से दी गई सजा

सऊदी मंत्रालय ने हाल ही में एक बयान में कहा कि मौत की सजा ताजीर के तहत दी गई, जो इस्लामी कानून में सजा का एक तरीका है जिसमें जज जुर्म और सजा तय होती है।

कौन थे नजरुल इस्लाम?

ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, ब्राह्मणबरिया के बीरमपुर गांव के रहने वाले नजरुल इस्लाम नवंबर 2022 में सऊदी अरब गए थे जहां वह बतौर क्लीनर काम करते थे। नजरुल चार भाई-बहनों में सबसे बड़ा था। नजरुल के परिवार के मुताबिक, सऊदी जाने के कुछ महीने बाद ही नजरुल को गिरफ्तार कर लिया गया था और तब से ही उन्हें जेल में रखा हुआ था। दावा किया जा रहा है कि नजरुल को एक मस्जिद में एक लड़की के साथ ‘अश्लील हरकत’ करने के आरोप में गिरफ्तार किया था।

नजरुल के परिवार के मुताबिक, उन्हें करीब तीन साल और तीन महीने हिरासत में रहना पड़ा। उसकी मां रहीमा ने बताया कि जब नजरुल जेल में था तो वह हर रविवार को परिवार से फोन पर बात करता था। उन्होंने कहा कि परिवार को फांसी की पहले से जानकारी नहीं दी गई थी। नजरुल के परिवार ने सरकार से उसकी फांसी की जांच करने और सरकारी खर्चे पर उसकी बॉडी घर लाने की अपील की है।

‘बॉडी बांग्लादेश आई तो कार्रवाई करेंगे’

नजरुल की फांसी पर ब्राह्मणबरिया के डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अबू सईद ने कहा है, “हमें प्रशासन की ओर से कोई निर्देश नहीं मिला है और परिवार ने भी कोई एप्लीकेशन नहीं दी है। अगर बॉडी बांग्लादेश वापस लाई जाती है तो हम नियमों के हिसाब से मदद करेंगे, क्योंकि वह ब्राह्मणबरिया का रहने वाला था।”

3 साल पहले अलग-अलग आरोपों में अरेस्ट हुए थे अरोपी

रिकॉर्ड से पता चलता है कि नजरुल इस्लाम और स्वीटी अख्तर को 2023 में अलग-अलग आरोपों में सऊदी अरब में हिरासत में लिया गया था जिसमें एक मामले में साइबर क्राइम और दूसरे में एडल्टरी का आरोप था। रिकॉर्ड से मिली जानकारी के अनुसार, उन्हें मौत की सजा का कोई जिक्र उस जानकारी में नहीं है। सऊदी गृह मंत्रालय ने बताया कि मक्का की एक मस्जिद के अंदर गलत काम करने के आरोप में कोर्ट ने दोनों को दोषी पाया था, जिसके बाद उन्हें फांसी दे दी गई।

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सऊदी अरब ने 14 अक्टूबर को मक्का क्षेत्र में एक बांग्लादेशी पुरुष और महिला को फांसी दे दी, जब अदालत ने उन्हें पवित्र शहर की एक मस्जिद के अंदर अश्लील हरकत करने का दोषी पाया। सऊदी गृह मंत्रालय का कहना है कि अदालत ने उन्हें ताजीर के तहत मौत की सजा सुनाई। यह इस्लामी कानून के तहत सजा का एक ऐसा रूप है, जिसमें अपराध और सजा तय करने का अधिकार न्यायाधीश के पास होता है। यहां पढ़ें पूरी खबर…