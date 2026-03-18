ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव अली लारिजानी की मौत की पुष्टि हो गई है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिवालय ने इस संबंध में बयान जारी किया है। बयान में बताया गया है कि अली लारिजानी के साथ उनके बेटे, परिषद के एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी और उनके अंगरक्षक भी मारे गए हैं।

जानकारी के मुताबिक, अली लारिजानी की मौत इजरायली हमले में हुई। ईरानी मीडिया के अनुसार जिस समय अली लारिजानी और उनका परिवार एक अपार्टमेंट में मौजूद था, उसी दौरान यह हमला किया गया।

लारिजानी का मरना क्यों ईरान के लिए झटका

अली लारिजानी की मौत को ईरान के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। दरअसल, लारिजानी देश के सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते थे। ईरान के अधिकांश रणनीतिक फैसलों में उनकी अहम भूमिका रहती थी। चाहे सैन्य रणनीति हो, कूटनीति या राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दे,हर जगह उनकी राय को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता था।

इजरायल और अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच उनकी भूमिका और भी अहम हो गई थी। 28 फरवरी को ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के निधन के बाद भी लारिजानी ने संकेत दिया था कि ईरान लंबे संघर्ष के लिए तैयार है।

ईरान की राजनीति में क्या भूमिका?

बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान की राजनीति में लारिजानी को एक व्यावहारिक नेता के रूप में देखा जाता था। वे आक्रामक बयानबाजी से बचते थे और रणनीतिक सोच को प्राथमिकता देते थे। चीन के साथ ईरान के दीर्घकालिक सहयोग समझौते में भी उनकी अहम भूमिका रही थी।

वर्तमान में लारिजानी कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाल रहे थे। वे अमेरिका और इजरायल के साथ जारी तनाव के बीच रणनीति तैयार करने में लगे थे। स्ट्रेट ऑफ होमोर्स को जो बंद करने का फैसला हुआ, उसमें भी उनकी राय ही सबसे महत्वपूर्ण रही थी।

इसके अलावा, ईरान के भीतर बढ़ते आर्थिक असंतोष और विरोध प्रदर्शनों से निपटने की रणनीति में भी उनकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ जो सख्त एक्शन लिए गए, कई की मौत भी हुई, उसके पीछे लारिजानी की सोच रही। लारिजानी ईरान के परमाणु कार्यक्रम से भी करीब से जुड़े हुए थे। ऐसे में उनकी मौत से ये सभी अहम कार्यक्रम बीच मझधार में फंस सकते हैं।

कैसा रहा लारिजानी का सियासी सफर?

वैसे ईरानी सरकार को उन पर काफी भरोसा था। यही वजह थी कि अगस्त 2025 में उन्हें सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का प्रभावशाली सचिव नियुक्त किया गया था। उन्हें सुप्रीम लीडर का करीबी सलाहकार भी माना जाता था। वे 2008 से 2020 तक ईरान की संसद के स्पीकर रहे। इसके अलावा, 2005 से 2007 के बीच वे ईरान के मुख्य परमाणु वार्ताकार भी रह चुके थे।

हाल के वर्षों में वे एक संतुलित और व्यावहारिक रुख अपनाने वाले नेता के रूप में उभरे थे, जो कट्टरपंथी और मध्यमार्गी विचारों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करते थे। उनके परिवार का भी ईरान की राजनीति में खास प्रभाव रहा है। उनके भाई सादेग़ लारिजानी भी इस्लामी गणराज्य की एक्सपीडिएंसी काउंसिल के प्रमुख हैं। संसद और गार्जियन काउंसिल के बीच विवादों को वे सुलझाते हैं।