अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्टीफन मिलर को व्हाइट हाउस का नया चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया है। स्टीफन मिलर वही शख्स हैं, जिन्हें ट्रंप की सख्त इमिग्रेशन (अप्रवासन) नीति का सबसे बड़ा चेहरा माना जाता है। 41 साल के मिलर 9 नवंबर, सोमवार से यह जिम्मेदारी संभालेंगे। वह सुसी वाइल्स की जगह लेंगे। यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है, जब कुछ ही दिन पहले हुए मध्यावधि चुनावों (मिडटर्म इलेक्शन) में रिपब्लिकन पार्टी ने अमेरिकी कांग्रेस में अपना नियंत्रण खो दिया है।

एसोसिएटेड प्रेस (AP) के मुताबिक, इस नियुक्ति से साफ संकेत मिलता है कि ट्रंप डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ अपने रवैये में नरमी लाने के मूड में नहीं हैं। डेमोक्रेट्स पहले से ही ट्रंप प्रशासन की नीतियों और फैसलों की जांच करने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं, रॉयटर्स के मुताबिक, मिलर ऐसे समय में व्हाइट हाउस की कमान संभालेंगे, जब ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार प्रतिनिधि सभा और सीनेट, दोनों में डेमोक्रेटिक पार्टी का नियंत्रण होगा।

क्या होता है व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ का काम?

व्हाइट हाउस में चीफ ऑफ स्टाफ का पद बेहद अहम माना जाता है। इस पद पर बैठा व्यक्ति राष्ट्रपति का सबसे करीबी प्रशासनिक सहयोगी होता है। रॉयटर्स के मुताबिक, चीफ ऑफ स्टाफ का काम राष्ट्रपति तक पहुंच को नियंत्रित करना और यह तय करना होता है कि उनसे कौन, कब और किस मुद्दे पर मुलाकात करेगा।

इसके अलावा, वह व्हाइट हाउस के कर्मचारियों और अधिकारियों के कामकाज को संभालता है। राष्ट्रपति का रोजाना का कार्यक्रम तय करने से लेकर सरकारी विभागों और सांसदों के साथ तालमेल बनाने तक की जिम्मेदारी भी उसी की होती है। आसान शब्दों में कहें तो चीफ ऑफ स्टाफ राष्ट्रपति के कामकाज और व्हाइट हाउस के पूरे प्रशासन को व्यवस्थित रखने में बड़ी भूमिका निभाता है।

ट्रंप ने शुक्रवार, 6 नवंबर को इस नियुक्ति का ऐलान किया था। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि स्टीफन मिलर उनके सबसे भरोसेमंद सलाहकारों में से एक हैं। पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा, “स्टीफन शुरुआत से ही मेरे साथ रहे हैं।”

वहीं, सुसी वाइल्स ने गुरुवार रात अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। AP को एक व्यक्ति ने यह जानकारी दी। अब वह ट्रंप के राजनीतिक संगठन के साथ काम करेंगी। सुसी वाइल्स व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ का पद संभालने वाली पहली महिला थीं। उनकी उम्र 69 साल है।

स्टीफन मिलर का राजनीतिक सफर कैसे शुरू हुआ?

स्टीफन मिलर का जन्म अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य के सांता मोनिका शहर में हुआ था। राजनीति में आने के बाद उन्होंने कई रिपब्लिकन सांसदों के साथ सहयोगी के तौर पर काम किया। इनमें जेफ सेशंस भी शामिल थे।

इसके बाद साल 2016 में वह डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति चुनाव अभियान से जुड़ गए। उस दौरान उन्होंने ट्रंप के भाषण लिखने का काम किया। धीरे-धीरे वह ट्रंप के सबसे भरोसेमंद लोगों में शामिल हो गए।

AP के मुताबिक, मिलर ट्रंप के सबसे लंबे समय से साथ काम करने वाले सहयोगियों में से एक हैं। रॉयटर्स के अनुसार, वह उन गिने-चुने लोगों में शामिल हैं, जिन्होंने ट्रंप के पहले और दूसरे, दोनों ही कार्यकाल में उनके साथ काम किया है।

जनवरी 2025 से मिलर व्हाइट हाउस में नीति और होमलैंड सिक्योरिटी से जुड़े मामलों के लिए डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर काम कर रहे थे। साथ ही, वह होमलैंड सिक्योरिटी के सलाहकार भी थे।

रॉयटर्स के मुताबिक, भले ही उनका आधिकारिक पद कुछ और था, लेकिन घरेलू नीतियों से जुड़े फैसलों में उनका प्रभाव काफी ज्यादा था। राष्ट्रपति ट्रंप भी उनकी बातों को काफी महत्व देते थे और मिलर की सीधी पहुंच राष्ट्रपति तक थी।

सख्त इमिग्रेशन नीति के लिए जाने जाते हैं स्टीफन मिलर

स्टीफन मिलर की सबसे ज्यादा पहचान अमेरिका में सख्त इमिग्रेशन नीति को आगे बढ़ाने वाले नेता के रूप में है। ट्रंप प्रशासन की अवैध प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई की योजना तैयार करने और उसे लागू कराने में उनकी बड़ी भूमिका रही है।

रॉयटर्स के मुताबिक, मिलर ने हर दिन 3,000 लोगों को गिरफ्तार करने का लक्ष्य रखा था। इसी योजना के तहत नकाब पहने इमिग्रेशन अधिकारियों को देश के अलग-अलग शहरों और कस्बों में तैनात किया गया। इस कार्रवाई के दौरान ऐसे लोगों की गिरफ्तारियां भी बढ़ीं, जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था और जो कई सालों से अमेरिका में रह रहे थे।

मिलर सिर्फ इमिग्रेशन नीति तक ही सीमित नहीं रहे। उन्होंने अमेरिकी संघीय सरकार के कर्मचारियों की संख्या घटाने की योजना में भी हिस्सा लिया। इस अभियान के चलते साल 2025 में हजारों सरकारी कर्मचारियों को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी।

इसके अलावा, उन्होंने उन नावों पर अमेरिकी हमलों का भी समर्थन किया, जिन पर ड्रग्स की तस्करी करने का शक था। ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमलों की भी उन्होंने तारीफ की थी।

ट्रंप की इमिग्रेशन नीति से अमेरिकी मतदाता भी नाराज

स्टीफन मिलर और ट्रंप प्रशासन की सख्त इमिग्रेशन नीति को लेकर अमेरिका में लोगों की राय बंटी हुई है। इस नीति को लेकर हुए सर्वे बताते हैं कि बड़ी संख्या में अमेरिकी नागरिक इससे खुश नहीं हैं।

रॉयटर्स और इप्सोस के एक सर्वे में सामने आया कि सिर्फ 36 प्रतिशत अमेरिकी नागरिक ट्रंप प्रशासन की इमिग्रेशन कार्रवाई का समर्थन करते हैं, जबकि 54 प्रतिशत लोगों ने इसका विरोध किया।

वहीं, एसोसिएटेड प्रेस (AP) के मतदाता सर्वे में करीब 10 में से 6 लोगों ने कहा कि अमेरिका में इमिग्रेशन को लेकर की जा रही कार्रवाई जरूरत से ज्यादा सख्त हो गई है। इन आंकड़ों से साफ है कि ट्रंप प्रशासन की सख्त इमिग्रेशन नीति को लेकर अमेरिकी मतदाताओं के बीच असंतोष बढ़ा है।

चीफ ऑफ स्टाफ बनने के बाद क्या बोले स्टीफन मिलर?

नई जिम्मेदारी मिलने के बाद स्टीफन मिलर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा कि अब उनका मिशन पहले से कहीं ज्यादा साफ है। उन्होंने यह भी कहा कि वह राष्ट्रपति ट्रंप का समर्थन करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देंगे और पूरे समर्पण के साथ उनके साथ खड़े रहेंगे।

मिलर की इस पोस्ट पर अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा, “देशभक्त अब नियंत्रण में हैं।”

डेमोक्रेटिक नेताओं ने मिलर की नियुक्ति पर क्या कहा?

स्टीफन मिलर की नियुक्ति पर डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। प्रतिनिधि सभा के भावी स्पीकर बनने जा रहे हकीम जेफ्रीज ने मिलर को “लापरवाह कट्टरपंथी” बताया।

वहीं, प्रतिनिधि सभा की निगरानी समिति (हाउस ओवरसाइट कमेटी) का नेतृत्व करने जा रहे रॉबर्ट गार्सिया ने कहा कि मिलर को अब अपने बचाव के लिए वकील तैयार कर लेना चाहिए। AP से बातचीत में गार्सिया ने कहा कि उनकी पार्टी ट्रंप प्रशासन की इमिग्रेशन नीतियों की जांच करने की तैयारी कर रही है। इससे साफ है कि आने वाले समय में मिलर और ट्रंप प्रशासन को डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से कड़े सवालों और जांच का सामना करना पड़ सकता है।

ट्रंप प्रशासन का साफ संदेश- नीतियों में बदलाव नहीं होगा

मिलर की नियुक्ति के बाद व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने रॉयटर्स से कहा, “वह अपना रास्ता नहीं बदल रहे हैं।” यानी ट्रंप प्रशासन अपनी मौजूदा नीतियों पर ही आगे बढ़ने वाला है और फिलहाल उनमें किसी तरह की नरमी के संकेत नहीं हैं।

वहीं, अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति माइक पेंस के चीफ ऑफ स्टाफ रह चुके मार्क शॉर्ट ने इस नियुक्ति पर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने ऐसे व्यक्ति को चुना है, जो पूरी तरह उनके प्रति समर्पित है और हर हाल में उनके साथ खड़ा रहेगा।

मार्क शॉर्ट के मुताबिक, स्टीफन मिलर की नियुक्ति के बाद रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टियों के बीच मिलकर कानून बनाने की उम्मीदें काफी कम हो गई हैं।

कुल मिलाकर, स्टीफन मिलर की व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर नियुक्ति यह संकेत देती है कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी सख्त नीतियों से पीछे हटने के बजाय उन्हें और मजबूती से आगे बढ़ाना चाहते हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में अमेरिकी राजनीति में ट्रंप प्रशासन और डेमोक्रेटिक पार्टी के बीच टकराव और बढ़ सकता है।

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अमेरिकी लॉबिंग फर्म SHW Partners LLC ने अमेरिका के फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट (FARA) के तहत दाखिल अपनी ताजा रिपोर्ट में मई-जून के दौरान व्हाइट हाउस के वरिष्ठ अधिकारियों और भारत सरकार के बीच कराई गई आठ फोन कॉल का उल्लेख किया है। इन कॉल का उद्देश्य “भारत-अमेरिका संबंधों” पर चर्चा करना बताया गया है। यह लॉबिंग फर्म अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सहयोगी और कंपनी के अध्यक्ष जेसन मिलर के नेतृत्व में काम करती थी। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक