Who is Nithya V. Raman: अमेरिका की राजनीति में भारतीय मूल के लोगों का डंका लगातार बज रहा है, और इस कड़ी में एक नया नाम जुड़ गया है। अमेरिका में रहने के बाद जब नित्या वी. रमन भारत लौटी थीं, तो उन्होंने दिल्ली और चेन्नई जैसे शहरों में झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लोगों के अधिकारों के लिए कड़ा संघर्ष किया था। वही 45 वर्षीय भारतीय-अमेरिकी नेता नित्या वी. रमन ने इतिहास रचते हुए लॉस एंजिल्स की दक्षिण एशियाई मूल की पहली मेयर का पद हासिल कर लिया है।

नित्या वी. रमन ने अमेरिका में जो राजनीतिक सफलता हासिल की है, उनकी इस ऐतिहासिक जीत ने पूरी दुनिया में भारत और केरल का नाम रोशन कर दिया है, क्योंकि नित्या मूल रूप से भारत के केरल की ही रहने वाली हैं।

कौन हैं नित्या वी रमन

नित्या वी. रमन का जन्म साल 1981 में केरल के सांस्कृतिक शहर त्रिशूर में हुआ था। उनके शुरुआती जीवन का कुछ समय तिरुवनंतपुरम के ईस्ट फोर्ट में भी बीता, जहां उनके पिता वेंकिटारमन सरकारी सार्वजनिक उद्यम ‘केल्ट्रॉन’ (KELTRON) में कार्यरत थे और उनकी माता सुधा केचेरी ‘इंडियन ओवरसीज बैंक’ में नौकरी करती थीं।

कुछ वर्षों बाद जब उनके पिता उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका गए, तो उनका परिवार वापस त्रिशूर लौट आया, जहां नित्या ने अपनी किंडरगार्टन (केजी) की पढ़ाई पूरी की। जब वह करीब छह साल की थीं, तब उनका पूरा परिवार हमेशा के लिए अमेरिका शिफ्ट हो गया और मैसाचुसेट्स के बर्लिंगटन में बस गया।

झुग्गीवासियों के हक के लिए लड़ीं बड़ी लड़ाइयां

अमेरिका में स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद नित्या ने दुनिया की प्रतिष्ठित हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से सोशल स्टडीज में डिग्री हासिल की। हार्वर्ड में पढ़ाई के दौरान ही उनकी मुलाकात अपने भावी पति वली चंद्रशेखरन से हुई, जो तमिलनाडु के रहने वाले एक प्रसिद्ध टीवी पटकथा लेखक हैं।

इसके बाद उन्होंने भारत लौटने का फैसला किया और दिल्ली में झुग्गी-झोपड़ियों के हक के लिए काम करने वाले विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) से जुड़ गईं। उन्होंने साल 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स से ठीक पहले गरीबों की झुग्गियों को उजाड़े जाने के सरकारी फैसलों के खिलाफ देश की राजधानी में चले आंदोलनों की मुखर अगुवाई की थी।

चेन्नई में ‘ट्रांसपेरेंट चेन्नई’ की स्थापना

दिल्ली के बाद नित्या चेन्नई चली गईं, जहाँ उन्होंने साल 2010 में ‘ट्रांसपेरेंट चेन्नई’ नाम के एक गैर-लाभकारी संगठन की स्थापना की। उन्होंने और उनके साथियों ने आधुनिक डेटा का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए शहर के उन अनमैपड (नक्शे से बाहर) और पिछड़े इलाकों में स्वच्छता और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं देने के लिए स्थानीय प्रशासन पर भारी दबाव बनाया।

उन्होंने चेन्नई के सबसे गरीब मोहल्लों में सार्वजनिक शौचालयों का विस्तृत नक्शा तैयार किया, बस रूटों का दस्तावेजीकरण किया और उन दमनकारी नीतियों के खिलाफ कड़ा अभियान चलाया जिनकी वजह से गरीबों की बस्तियों को उजाड़ा जाता था। यही जमीनी संघर्ष और प्रशासनिक समझ आगे चलकर लॉस एंजिल्स की राजनीति में उनके बहुत काम आई।

लॉस एंजिल्स की राजनीति में धमाकेदार एंट्री और मेयर तक का सफर

साल 2013 में नित्या वापस लॉस एंजिल्स लौट आईं और शहर के प्रशासनिक कार्यालय में मैनेजमेंट ट्रेनी के रूप में अपनी पेशेवर शुरुआत की। उन्हें एक विशेष रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी जिसमें यह विश्लेषण करना था कि शहर सरकार बेघर लोगों के कल्याण पर कितना धन खर्च कर रही है। बेघर लोगों की इस गंभीर समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए उन्होंने साल 2017 में ‘सेला नेबरहुड होमलेस कोलिजन’ की स्थापना की।

बेघर लोगों के मुद्दों से उनके गहरे जुड़ाव ने उन्हें अंततः मुख्यधारा की स्थानीय राजनीति में खींच लिया। साल 2020 में उन्होंने तत्कालीन पार्षद डेविड र्यू को चुनाव में करारी शिकस्त देकर इतिहास रच दिया, और पिछले 17 वर्षों में लॉस एंजिल्स सिटी काउंसिल के किसी मौजूदा सदस्य को हराने वाली वह पहली चैलेंजर बनीं। इसके बाद 2024 में अपने डिस्ट्रिक्ट 4 की सीट पर शानदार जीत दर्ज करते हुए उन्होंने अपनी राजनीतिक पकड़ को और मजबूत किया और अब मेयर की कुर्सी तक का सफर तय किया।

केरल की कांग्रेस सरकार ने मंगलवार को अपने विजिलेंस विभाग को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लगे रिश्वत के आरोपों की प्रारंभिक जांच करने का निर्देश दिया है। यह कदम इस मामले में एक नई शिकायत सामने आने के बाद उठाया गया है। पढ़िए पूरी खबर…