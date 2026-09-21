स्वीडन की ग्रीन पार्टी की नेता नीला विखे पाटिल का महाराष्ट्र से गहरा नाता है। उन्हें अब स्वीडन की संसद के लिए चुन लिया गया है। उन्होंने स्टॉकहोम सिटी सीट से जीत दर्ज की।

41 साल की नीला 349 सदस्यों वाली स्वीडिश संसद रिक्सडाग का हिस्सा बनी हैं। 13 सितंबर को हुए चुनाव में स्वीडन के वामपंथी विपक्षी गठबंधन को मामूली बहुमत मिला।

कौन हैं नीला विखे पाटिल?

नीला का जन्म स्वीडन में हुआ लेकिन उनका बचपन महाराष्ट्र के अहमदनगर में बीता। वह महाराष्ट्र के शिक्षाविद अशोक विखे पाटिल की बेटी हैं। अशोक विखे पाटिल फाउंडेशन चलाते है जो राज्य में कई स्कूल और कॉलेज संचालित करता है।

नीला, पूर्व केंद्रीय मंत्री बालासाहेब विखे पाटिल की पोती हैं। उनके परदादा विठ्ठलराव विखे पाटिल थे जिन्होंने एशिया की पहली सहकारी चीनी मिल स्थापित की थी।

संसद पहुंचने पर क्या कहा?

जीत के बाद PTI से बातचीत में नीला ने कहा कि 349 सदस्यों वाली संसद का हिस्सा बनकर उन्हें खुशी है। उन्होंने कहा कि वह स्टॉकहोम और पूरे स्वीडन के लिए काम करना चाहती हैं।

नीला ने यह भी कहा कि वह उन लोगों की आवाज उठाना चाहती हैं जिन्हें वोट देने का अधिकार नहीं है। उनका लक्ष्य ऐसा भविष्य बनाना है जहां बच्चों को साफ पानी मिले और धरती सुरक्षित रहे।

उन्होंने अपने दादा को याद करते हुए कहा कि सार्वजनिक जीवन में उनकी रुचि बढ़ाने में उनका बड़ा योगदान था। नीला के मुताबिक, उनके दादा ने 15 साल की उम्र में उन्हें राज्य का बजट पढ़ने के लिए दिया था।

पढ़ाई और राजनीतिक करियर

नीला ने स्वीडन के गोथेनबर्ग स्कूल ऑफ बिजनेस से अर्थशास्त्र और कानून की पढ़ाई की। उन्होंने मैड्रिड की कॉम्प्लूटेंस यूनिवर्सिटी में भी अध्ययन किया।

वह करीब 25 साल से ग्रीन पार्टी से जुड़ी हैं। इससे पहले वह तत्कालीन स्वीडिश प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन के कार्यालय में राजनीतिक सलाहकार के तौर पर काम कर चुकी हैं। वहां वह वित्त, टैक्स और आवास से जुड़े मामलों को देखती थीं।

वह स्टॉकहोम सिटी काउंसिल की सदस्य भी रह चुकी हैं। 2020 से वह PwC में काम कर रही हैं और पिछले साल चार्टर्ड अकाउंटेंट बनीं।

स्वीडन चुनाव का नतीजा

13 सितंबर को हुए चुनाव में सोशल डेमोक्रेट्स, लेफ्ट पार्टी, सेंटर पार्टी और ग्रीन पार्टी वाले विपक्षी गठबंधन ने 349 में से 176 सीटें जीतीं। सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव गठबंधन को 173 सीटें मिलीं। सोशल डेमोक्रेट्स 99 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी।

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इटली में अब स्कूलों में बुर्का और नकाब पर रोक लगने वाली है। साथ ही क्लासरूम में विदेशी छात्रों की संख्या भी सीमित कर दी जाएगी। इसे लेकर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी प्लान बना रही हैं। मेलोनी ने कहा कि वह जल्द ही अपनी एक प्रस्ताव पेश करेंगी जिसमें क्लासरूम में विदेशी छात्रों की संख्या सीमित की जाएगी और स्कूलों में बुर्का और नकाब पहनने पर रोक लगाई जाएगी।