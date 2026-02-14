अमेरिका के न्यूयॉर्क में अलगाववादी नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू की कथित हत्या की साजिश मामले में भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता ने अपने ऊपर लगे आरोपों को स्वीकार कर लिया है। अमेरिकी न्याय विभाग के अनुसार, 54 वर्षीय निखिल गुप्ता ने ‘मर्डर फॉर हायर’, हत्या की साजिश और मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश जैसे आरोपों में खुद को दोषी माना है। अब अमेरिकी अदालत 29 मई को इस मामले में सजा सुनाने जा रही है।

जानकारी के मुताबिक, अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया था कि 2023 में निखिल गुप्ता ने कथित तौर पर भारतीय खुफिया एजेंसी से जुड़े विकास यादव के इशारे पर गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की योजना बनाई थी। अमेरिकी जांच एजेंसियों के अनुसार, निखिल गुप्ता ने एक ऐसे व्यक्ति से संपर्क किया, जिसे वह आपराधिक पृष्ठभूमि वाला समझ रहा था, लेकिन वह दरअसल अमेरिकी ड्रग एन्फोर्समेंट एजेंसी (DEA) का गोपनीय एजेंट था। इसी तरह जिस ‘हिटमैन’ को पन्नू की कथित हत्या के लिए नियुक्त किया गया था, वह भी एक अंडरकवर एजेंट निकला।

अदालत में यह भी बताया गया कि हत्या के एवज में 1 लाख डॉलर देने की डील तय हुई थी, जिसमें से 15 हजार डॉलर एडवांस के तौर पर दिए गए थे। निखिल गुप्ता पर आरोप है कि उन्होंने लक्ष्य का पता, फोन नंबर और अन्य गतिविधियों से जुड़ी जानकारी कथित हिटमैन के साथ साझा की थी। कुछ दस्तावेजों में यह भी दावा किया गया है कि निखिल ने निर्देश दिए थे कि जून 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान इस योजना को अंजाम नहीं दिया जाए। एक अन्य कथित संदेश में निखिल गुप्ता ने कहा था कि अब इंतजार करने की जरूरत नहीं है और हमारे पास कई लक्ष्य मौजूद हैं।

निखिल गुप्ता पर ‘मर्डर फॉर हायर’ का आरोप लगाया गया है। अमेरिकी कानून के तहत इस अपराध में अधिकतम 10 साल की सजा हो सकती है। वहीं, हत्या की साजिश (कॉनस्पिरेसी टू कमिट मर्डर फॉर हायर) के तहत भी अधिकतम 10 साल की जेल का प्रावधान है। इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल भी सामने आया है। अवैध धन के लेन-देन के आरोप में अमेरिका में 20 साल तक की सजा हो सकती है।

बताया जाता है कि निखिल गुप्ता भारतीय नागरिक हैं। 2023 में अमेरिका और चेक गणराज्य के बीच प्रत्यर्पण संधि के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया था। उन पर आरोप है कि वे अमेरिका में रहकर एक वकील और एक राजनीतिक कार्यकर्ता की हत्या की साजिश रच रहे थे। फिलहाल, इस मामले में भारत सरकार की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

