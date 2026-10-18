टेक्सास के फोर्ट हूड सैन्य अड्डे पर 13 लोगों की हत्या करने वाले अमेरिकी सेना के डॉक्टर निदाल हसन की फांसी का सीधा प्रसारण नहीं किया जाएगा। पहले निदाल की फांसी का प्रसारण करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन अमेरिका में इस कदम की राजनीतिक हलकों में काफी आलोचना हुई, जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हसन की फांसी के प्रसारण को रोक दिया है।

ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पोस्ट में लिखा, “मुझे लगता है कि फांसी की लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए दुनिया को यह दिखाया जा सकता था कि अमेरिका हसन जैसे आतंकवादियों और बदमाशों से कैसे निपटता है, लेकिन कई अच्छे और नेक इरादे वाले लोग स्ट्रीमिंग या किसी अन्य दृश्य माध्यम से उसे मरते हुए देखना पसंद नहीं करेंगे।”

हसन को 2009 की गोलीबारी में 13 लोगों की हत्या और दर्जनों अन्य को घायल करने का दोषी ठहराया गया था। पेंटागन ने कहा है कि हसन को फांसी 3 दिसंबर को दी जाएगी। ट्रंप ने अपने पोस्ट में लिखा है कि पीड़ित के करीबी परिवार के सदस्य इसे व्यक्तिगत रूप से देख सकते हैं।

हसन को सार्वजनिक रूप से फांसी दिए जाने की घोषणा रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने इस महीने की शुरुआत में की थी और पेंटागन द्वारा इसके लाइवस्ट्रीम किए जाने की पुष्टि ने रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों की ओर से भारी विरोध को जन्म दिया, क्योंकि कई लोगों ने इस बात पर जोर दिया कि इन तस्वीरों का इस्तेमाल कट्टरपंथ को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है।

पिछले हफ्ते अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने कहा था कि अगर फांसी की कार्यवाही का सीधा प्रसारण किया जाता है तो वह उसे नहीं देखेंगे। वैंस ने कहा था, “सबसे पहले तो, मैंने ये घोषणाएं देखी हैं। मुझे नहीं पता कि ऐसा सचमुच होगा या नहीं… अब, फिर भी, अगर अंततः इसका सीधा प्रसारण किया जाता है, तो मैं इसे नहीं देखूंगा।”

किसे फांसी दी जाएगी?

वर्जीनिया के रहने वाले और अमेरिकी सेना के पूर्व मेजर निदाल हसन को 3 दिसंबर को फायरिंग स्क्वॉड (गोली मारकर मौत की सज़ा देने वाले दस्ते) के जरिए मौत की सजा दी जाएगी।

हसन के वकील जॉन गैलिगन (John Galligan) ने बताया कि पेंटागन के मुख्य प्रवक्ता की सोशल मीडिया पोस्ट देखने के बाद उन्होंने सबसे पहले हसन को उनकी सज़ा की तारीख के बारे में जानकारी दी।

गैलिगन ने BBC से बातचीत में इस घटना की तुलना एक “तमाशे” (Carnival) से की। उन्होंने कहा कि यह उस मानसिकता के सबसे करीब है, जिसमें पुराने समय में भीड़ किसी व्यक्ति को घेरकर उसके खिलाफ हिंसक कार्रवाई करने पर उतारू हो जाती थी। उन्होंने इसे “लिंच मॉब मानसिकता” (Lynch mob mentality) के समान बताया।

हसन कौन है और उसका मकसद क्या था?

वर्जीनिया के मूल निवासी हसन ने 2009 में टेक्सास में स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डे फोर्ट हूड के एक भीड़भाड़ वाले मेडिकल भवन में 13 निहत्थे सैन्य कर्मियों की गोली मारकर हत्या करने की बात स्वीकार की।

2013 में सैन्य अदालत में सुनवाई के दौरान हसन ने कहा था कि उनका मानना था कि वे अमेरिकी सेना से अफगानिस्तान में मुसलमानों और तालिबान की रक्षा कर रहे थे। हमले के दौरान हसन को भी गोली लगी थी। इसके बाद से वे व्हीलचेयर का इस्तेमाल करते हैं।

फोर्ट हुड में क्या हुआ था?

5 नवंबर 2009 को हुई हत्याएं किसी अमेरिकी सैन्य अड्डे पर अब तक का सबसे घातक गैर-लड़ाकू हमला था। इस हमले में मरने वाले 13 लोगों के अलावा 32 अन्य लोग घायल हो गए।

क्या कोई फांसी की सजा देख सकता है?

यह अभी स्पष्ट नहीं है कि फांसी की लाइव स्ट्रीमिंग पर कोई प्रतिबंध लगाया जाएगा या नहीं, ताकि इसे देखने वालों की संख्या सीमित हो सके। फांसी कैसे दी जाती है और इसे कौन देख सकता है, इस बारे में नियम हर राज्य में अलग-अलग हैं और सेना के भी अपने नियम हैं।

कई राज्यों में फांसी की सजा को सार्वजनिक रूप से देखने की व्यवस्था अनिवार्य है। कई राज्यों में पत्रकारों की उपस्थिति अनिवार्य है। कुछ राज्य फांसी पर चढ़ने वाले व्यक्ति को लोगों को आमंत्रित करने की अनुमति देते हैं और कुछ राज्य आम नागरिकों को गवाह के रूप में स्वेच्छा से आगे आने की अनुमति देते हैं।

अमेरिकी सेना के नियम 190-55 के तहत, जो सैन्य फांसी को नियंत्रित करता है, केवल कुछ श्रेणियों के लोगों, जैसे पत्रकारों और रिश्तेदारों को ही उपस्थित रहने की अनुमति है। 18 वर्ष से कम आयु के लोगों को इसमें शामिल नहीं किया गया है।

हसन की मौत का सीधा प्रसारण करने की योजना के आलोचकों का कहना है कि बच्चों को इसे लाइव देखने या बाद में रिकॉर्डिंग के माध्यम से देखने से रोकना मुश्किल होगा।

फोर्ट हूड हमले में बचे एक व्यक्ति ने बीबीसी को बताया कि उसने फांसी की लाइव स्ट्रीमिंग का विरोध किया क्योंकि उसे इस बात की चिंता थी कि इससे युवाओं को क्या संदेश जा सकता है।

अमेरिकी सेना के पूर्व सार्जेंट अलोंजो लंसफोर्ड, जिन्हें सात गोलियां लगी थीं। उन्होंने कहा कि इसे केवल पीड़ितों और उनके परिवारों को ही देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि जहां तक ​​शहीदों के परिवारों, जीवित बचे लोगों के परिवारों और स्वयं जीवित बचे लोगों का सवाल है, हां, मुझे लगता है कि हमें इसे बिना किसी रोक-टोक के देखने में सक्षम होना चाहिए।

बता दें, पिछले साल 17 देशों में 2,700 से अधिक लोगों को फांसी दी गई, लेकिन इनमें से केवल दो देशों ने ही सार्वजनिक रूप से ऐसा किया। एमनेस्टी इंटरनेशनल के अनुसार, 2025 में ईरान में ग्यारह और अफगानिस्तान में छह सार्वजनिक फांसी की सजाएं दी गईं।

अब सार्वजनिक रूप से फांसी देने की योजना क्यों बनाई जा रही है?

अमेरिका के कई राज्यों में फायरिंग स्क्वाड या बिजली के झटके से मृत्युदंड देने की अनुमति है। अधिकांश मृत्युदंड कई दवाओं के घातक इंजेक्शन द्वारा दिए जाते हैं। हालांकि, दवा निर्माताओं द्वारा इन दवाओं के उपयोग को लेकर जताई गई चिंताओं के कारण अब इनकी कमी हो गई है।

टेनेसी में हाल ही में दोषी हत्यारी क्रिस्टा पाइक को फांसी देने का प्रयास विफल रहा, जिसके कारणों की अभी भी जांच चल रही है। कुछ लोगों ने इस्तेमाल की गई दवाओं पर सवाल उठाए हैं।

पाइक की फांसी की असफल कोशिश के बाद, अधिकारी अब इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि मौत की सजा पाए कैदियों को मारने के लिए और कौन से तरीके उपलब्ध हो सकते हैं।

पेंटागन ने 5 अक्टूबर को पाइक के असफल इंजेक्शन के पांच दिन बाद घोषणा की कि हसन को फायरिंग स्क्वाड द्वारा मौत की सजा दी जाएगी। ट्रंप ने इस योजना को मंजूरी दी और कहा कि उन्होंने फांसी की लाइव स्ट्रीमिंग को भी मंजूरी दे दी है, लेकिन अंतिम निर्णय अभी तक नहीं लिया गया था।

वहीं, उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने इस बात पर संदेह जताया कि ऐसा होगा, उन्होंने कहा कि उन्हें यकीन नहीं है, और वैसे भी, उनका इसे देखने का कोई इरादा नहीं है।

अमेरिका में आखिरी सार्वजनिक फांसी कब हुई थी?

अमेरिका में आखिरी सार्वजनिक फांसी 1937 में रोस्को “रेड” जैक्सन की हत्या थी, जो मिसौरी में एक इमारत के अंदर लगभग 500 लोगों के सामने हुई थी। यह जानकारी डेथ पेनल्टी इंफॉर्मेशन सेंटर के अनुसार है, जो अमेरिका में होने वाली फांसी का रिकॉर्ड रखता है।

हाल ही में हुई और व्यापक रूप से देखी गई सबसे उल्लेखनीय घटना 1936 में केंटकी में हुई थी। बलात्कार के दोषी रेनी बेथिया को लगभग 20,000 लोगों की खुली भीड़ के सामने फांसी दी गई थी।

हसन को दी जाने वाली फांसी 1961 के बाद अमेरिकी सेना द्वारा दी जाने वाली पहली फांसी होगी, और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद फायरिंग स्क्वाड द्वारा दी जाने वाली पहली फांसी होगी।

एक अमेरिकी सेना के सिपाही को 1961 में 11 वर्षीय ऑस्ट्रियाई लड़की के साथ बलात्कार के आरोप में दोषी पाए जाने के बाद फांसी दे दी गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम महीनों के दौरान जनवरी 1945 में एक युवा अमेरिकी सेना के भगोड़े सैनिक को फायरिंग स्क्वाड द्वारा मौत की सजा दी गई।

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