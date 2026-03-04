अयातुल्ला खामेनेई के बेटे मोजतबा को उनके पिता का वारिस चुना गया है। वे ईरान के सुप्रीम लीडर का पद संभालेंगे। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया गया है।

सीनियर इजरायली अधिकारियों ने Ynet न्यूज़ को बताया कि असेंबली आने वाले कुछ घंटों में मोजतबा खामेनेई को ऑफिशियली वारिस घोषित कर सकती है।

हालांकि, ईरान के ऑफिशियल सरकारी मीडिया से इस डेवलपमेंट पर कोई इंडिपेंडेंट कन्फर्मेशन नहीं आया है। मोजतबा खामेनेई, अली खामेनेई के दूसरे सबसे बड़े बेटे हैं।

यह ब्रेकिंग न्यूज है। अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहें…

