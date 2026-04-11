ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बगेर गलिबफ अमेरिका के साथ शांति वार्ता के लिए ईरानी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। बगेर गलिबफ एक अहम राजनीतिक हस्ती के तौर पर उभरे हैं। किसी भी ईरानी नेता के लिए ऐसे दुश्मन से निपटना आसान काम नहीं है, जिसे दशकों से ‘ग्रेट सैटन’ कहा जाता रहा है और जिसने ईरान को काफ़ी मिलिट्री नुकसान पहुंचाया है।

ईरान के लिए क्या है जरूरी?

इस्लामाबाद में US-ईरान बातचीत का नाज़ुक माहौल पिछले 48 घंटों में साफ दिख रहा है, जिसमें लेबनान पर इजरायली हमलों को लेकर लगातार टेंशन की स्थिति बनी हुई है। बातचीत के फ्रेमवर्क को लेकर भी संशय है और ईरान के शामिल होने को लेकर आखिरी समय में भी कन्फ्यूजन है। अमेरिकी उप राष्ट्रपति जेडी वेंस आ रहे हैं और अगर बातचीत होती है, तो यह काफी अहम होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद वेंस को भेजा है। ऐसा ईरान के कहने पर हुआ है। ईरान के लिए शांति वार्ता और भी जरूरी है ताकि वह अपने लंबे समय से चले आ रहे अंतरराष्ट्रीय आर्थिक प्रतिबंधन को खत्म कर सके और युद्ध के बाद फिर से बनाने की जरूरतों को पूरा कर सके।

अमेरिका-ईरान युद्ध को एक टेस्ट सीरीज़ के तौर पर बेहतर समझा जा सकता है। राजनीतिक इच्छाशक्ति का एक लंबा मुकाबला जिसका मकसद बहुत सारे जमा हुए झगड़ों को सुलझाना है। दोनों देशों में बातचीत मुश्किल होगी। इतिहास एक साफ सबक देता है, बड़े युद्ध देशों के अंदर और उनके बीच की राजनीति को नया रूप देते हैं। वे संस्थाओं पर दबाव डालते हैं, अमीर लोगों के बीच फूट को बढ़ाते हैं, और नए लोगों को उभरने और देश की राह को फिर से तय करने के मौके देते हैं।

इस समय के खास आदमी हैं गलिबफ

इस समय का प्रकृति साफ है। लगातार मिलिट्री दबाव और बड़े नेताओं के मारे जाने से ईरान कमज़ोर हुआ है, जबकि इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) का असर बढ़ा है। इसके बाद ईरान के मिलिट्री में भी विरोध सामने आया है। ग़ालिबफ के सामने चुनौती है कि वह लड़ाई के मैदान में अपनी मजबूती को लंबे समय के रणनीतिक फ़ायदों में बदलें। लेकिन क्या वह ऐसा कर सकते हैं?

गलिबफ का करियर एक बड़ी उलझन दिखाता है। वह एक ही समय में सिक्योरिटी सिस्टम का प्रोडक्ट हैं, जो टेक्नोक्रेटिक गवर्नेंस, इकोनॉमिक मैनेजमेंट और अपने फ़ायदे के लिए इंटरनेशनल जुड़ाव की भाषा भी बोलते हैं। उनका रास्ता उस पीढ़ी जैसा है जिसे ईरानी क्रांति और ईरान-इराक युद्ध ने बनाया था। 1961 में मशहद के पास पैदा हुए गलिबफ युद्ध के दौरान एक सैनिक के तौर पर IRGC में शामिल हुए और इसके रैंक में ऊपर उठे। युद्ध के समय की ये पहचान और इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क उनकी पॉलिटिकल अथॉरिटी की नींव बने हुए हैं।

तेहरान के मेयर रह चुके हैं गलिबफ

तेहरान के मेयर के तौर पर उनके 12 साल (2005–17) ने गलिबफ की प्रोफ़ाइल को और मजबूत किया। मेट्रो का विस्तार, एक्सप्रेसवे और सुरंगों का निर्माण, और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर ईरान में जो कुछ दिखता है, वह गलिबफ की देन है। उन्होंने खुद को एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर पेश किया जो ईरान को मजबूती भी दे सकता था।

गलिबफ ने ईरान का राष्ट्रपति भी बनने की कोशिश की लेकिन अभी तक सफल नहीं हुए। उनपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं और 1999 के छात्रों के प्रदर्शन को दबाने में भी उनकी भूमिका रही है। गलिबफ की मौजूदगी को तेहरान में फरवरी 2026 से चल रही उथल-पुथल के संदर्भ में भी देखा जाना चाहिए। स्पीकर के तौर पर उनके पास पहले से ही अहम पद है। गलिबफ की पर्सनैलिटी की तुलना अक्सर रेज़ा खान से की जाती है। रेज़ा खान वह आदमी हैं, जिसने 1921 के तख्तापलट में सत्ता हथिया ली थी और 1925 में खुद को शाह घोषित कर दिया था। रेजा शाह पहलवी ने ईरान के धर्मनिरपेक्षता और आधुनिकीकरण को सख्ती से आगे बढ़ाया। उनके चाहने वालों ने गलिबफ को इसी का एक इस्लामिस्ट वर्शन माना है।

तेहरान में एक भरोसेमंद बातचीत करने वाले पार्टनर की तलाश में ट्रंप प्रशासन के लिए गलिबफ एक समझदारी भरा ऑप्शन लग सकते हैं। ईरानी लीडरशिप के खिलाफ US-इज़राइली हमलों में जिन लोगों को टारगेट किया गया था, उनमें गलिबफ शामिल नहीं थे। इससे अटकलों को हवा मिली है, हालांकि इससे कुछ खास साबित नहीं होता। किसी भी हाल में ईरान में अमेरिका के पसंदीदा बातचीत करने वाले के तौर पर देखा जाना कोई अच्छी बात नहीं है।

गलिबफ को बनाना होगा बैलेंस

अमेरिका से जुड़ना कभी आसान नहीं होता, न तो उसके पार्टनर के लिए और न ही उसके दुश्मनों के लिए और किसी महंगी लड़ाई के बाद ऐसा करना इस काम को और भी मुश्किल बना देता है। गलिबफ को अपनी अलग-अलग जरूरतों के बीच बैलेंस बनाना होगा। उन्हें घरेलू दर्शकों के लिए अमेरिका के खिलाफ बातचीत का कड़ा रवैया दिखाना और साथ ही ईरान के लंबे समय के हितों को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिका के साथ एक प्रैक्टिकल समझौता भी करना होगा।

दांव पर गलिबफ का करियर

गलिबफ के आलोचक किसी भी तरह के हार मानने की बात की तुरंत बुराई करेंगे, जबकि अमेरिका इस बात का पक्का भरोसा मांगेगा कि डील के तहत किए गए कोई भी वादे भरोसेमंद और टिकाऊ हों। अगर गलिबफ अमेरिकी प्रतिबंध से सही राहत पाने में कामयाब हो जाते हैं, तो वे दिखा देंगे कि ईरान के सिक्योरिटी टेक्नोक्रेट युद्ध और शांति दोनों को मैनेज कर सकते हैं। अगर वे फेल हो जाते हैं, तो इससे न सिर्फ़ उनका अपना करियर खतरे में पड़ जाएगा, बल्कि तेहरान में अमेरिका के साथ बातचीत का मामला भी पीछे चला जाएगा।

(यह भी पढ़ें- बातचीत से पहले ईरान के खिलाफ आक्रामक डोनाल्ड ट्रंप)

ईरान-इजरायल और अमेरिका के बीच युद्ध में 2 हफ्ते का सीजफायर हुआ है। बातचीत से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर पाकिस्तान में बातचीत विफल रहती है तो ईरान पर हमला करने के लिए अमेरिकी युद्धपोतों को हथियारों से लैस किया जा रहा है। पढ़ें पूरी खबर