Donald Trump Fired Katie Zacharia: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस की शीर्ष प्रवक्ता और सचिव के पद पर नियुक्त हुई केटी जाकारिया को बर्खास्त कर दिया है। ट्रंप ने 5 दिन पहले उनकी नियुक्ति की थी। उस दौरान लोगों को काफी आश्चर्यचकित किया था। अब बर्खास्तगी के फैसले ने और ज्यादा चौंका दिया है।

न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने शुक्रवार को व्हाइट हाउस के अधिकारियों के हवाले से बताया है कि ज़ाकारिया को प्रेस सचिव पद से हटा दिया गया है। उन्हें कई दिनों तक उनकी कानूनी योग्यताओं के बारे में सवालों का सामना करना पड़ा और प्रेस ब्रीफिंग और साक्षात्कारों में उनके प्रदर्शन की आलोचना भी हुई।

राष्ट्रपति के लिए चुनौती क्यों?

इस बर्खास्तगी से नवंबर में होने वाले मध्यावधि चुनावों से ठीक दो सप्ताह पहले ट्रंप के पास एक महत्वपूर्ण मैसेंजर की कमी देखने को मिल सकती है, जो एक महत्वपूर्ण वक्त है क्योंकि यह राष्ट्रपति अपने प्रशासन की उपलब्धियों का बखान करने और अपने साथी रिपब्लिकन को कांग्रेस पर नियंत्रण बनाए रखने में मदद करने की कोशिश कर रहे हैं।

ट्रंप ने पत्रकारों को बताया कि उन्होंने ज़ाकारिया को इस पद के बारे में पुनर्विचार करने की सलाह दी थी। उन्होंने कहा, “मैंने उससे कहा कि मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए खुश रहना बेहतर होगा और मुझे यकीन नहीं है कि तुम इस सब में कभी खुश रह पाओगी। इस सब में कुछ भी आसान नहीं है।”

पुनर्विचार करने की बात

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, “मैंने उससे ईमानदारी से कहा तकि अगर मैं तुम्हारी जगह होता, तो मैं पुनर्विचार करता… इसके बारे में सोचता। लेकिन मैं पुनर्विचार जरूर करता।” ज़ाकारिया ने सोमवार को व्हाइट हाउस में कार्यभार संभाला और मंगलवार को अपनी पहली प्रेस ब्रीफिंग की। उन्होंने बताया कि उन्हें पिछले बुधवार को इस पद के बारे में सूचना मिली थी और पिछले शुक्रवार को उन्हें कैरोलिन लीविट की जगह लेने का प्रस्ताव दिया गया था।

कानूनी मामलों में फंसीं जाकारिया

अपने इस महज छोटे कार्यकाल के दौरान ज़ाकारिया को अपनी कानूनी योग्यताओं को लेकर सवालों का सामना करना पड़ा। ट्रंप ने उनकी नियुक्ति की घोषणा करते समय उन्हें एक वकील बताया था, जबकि उन्होंने पहले कहा था कि वह वकालत करती हैं। ज़ैकारिया ने 2011 में पेप्परडाइन विश्वविद्यालय के लॉ स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की, लेकिन कैलिफोर्निया बार परीक्षा उत्तीर्ण करने को लेकर उन पर सवाल उठने लगे।

गुरुवार को फॉक्स न्यूज़ के साथ एक साक्षात्कार के दौरान, उन्होंने पुष्टि की कि उन्होंने बार परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की थी और न ही उन्होंने दोबारा परीक्षा दी थी।

तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और DMK चीफ एमके स्टालिन ने अभिजीत दीपके और नेहा बोरा को हिरासत में लिए जाने को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। स्टालिन ने शुक्रवार को अपने X अकाउंट पर की गई एक पोस्ट में कहा कि सरकार को अभिजीत दीपके और नेहा बोरा को तुरंत रिहा करना चाहिए, क्योंकि सरकार इस आंदोलन को जितना कुचलने की कोशिश करेगा यह उतना ही मजबूत होगा। पढ़िए पूरी खबर…