बगल में खड़ा था दुनिया का सबसे अमीर शख्स, स्टूडेंट ने पूछ लिया- कौन हैं Jeff Bezos

एक स्टूडेंट के बगल में दुनिया के सबसे अमीर शख्स और ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस खड़े थे लेकिन वह इससे अनजान था। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि जेफ वाशिंगटन डीसी में एक क्लास में स्टूडेंट्स से रूबरू हो रहे हैं। इस दौरान वह स्टूडेंट्स के साथ ‘फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम’ के बारे में बात कर रहे हैं। तभी अचानक एक स्टूडेंट को जेफ बेजोस कौन हैं यह कहते हुए सुना जा सकता है। इस वीडियो को देखकर ऐसा लगता है जैसे स्टूडेंट इस बात से बिल्कुल अनजान है कि गेस्ट स्पीकर कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि दुनिया के सबसे अमीर शख्स हैं।

वीडियो में हाई स्कूल का स्टूडेंट पूछता है ये जेफ बेजोस कौन हैं? इतने में उनके बगल में बैठा एक अन्य छात्र उसे बताता है कि यह दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार कंपनी के मालिक हैं। इसके बावजूद स्टूडेंट को कोई आशचर्य नहीं होता और वह कहता है कि तो क्या हुआ इसमें क्या फर्क पड़ता है? इस वीडियो में स्टूडेंट्स के बीच बातचीत सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। सोशल मीडिया यूजर्स इसपर अलग-अलग प्रतक्रियाएं भी दे रहे हैं।

बता दें कि अमेजन अमेरिका के कई स्कूलों में ‘फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम’ चलाती है जिसमें वह बड़े स्तर पर फंडिंग करती है। वहीं न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक क्लास में मौजूद 15 बच्चों में से सिर्फ तीन बच्चों की पता था कि जेफ बेजोस कौन हैं। बाकी स्टूडेंट इस बात से अनजान थे। मालूम हो कि जेफ मौजूदा समय में 110 बिलियन डॉलर की कुल संपत्ति के साथ दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। हाल ही में उनका पत्नी मेकोन्जी बेजोस से तलाक हुआ है। हर्जाने के तौ पर उन्हें 35.6 बिलियन डॉलर के अमेजन स्टॉक उनके नाम करने पड़े।

वहीं बहुत कम लोग जानते हैं कि दुनिया के सबसे अमीर शख्स के रूप में अपनी पहचान बना चुके जेफ बेजोस ने अपने करियर की पहली नौकरी मैकडोनाल्ड में की थी। जेफ बेजोस बचपन में ही मैकडोनाल्ड में नौकरी करने लगे और फास्ट फूड चैन की किचन में काफी दिनों तक काम किया।

Dropped in on an #AmazonFutureEngineer class at Dunbar H.S. in D.C. today. We’re committed to bringing more resources to kids from underserved communities, and I’m proud to say we’re now funding computer science in more than 2,000 high schools across the U.S. #NextGeneration pic.twitter.com/HrFdIfrSDf

— Jeff Bezos (@JeffBezos) October 21, 2019