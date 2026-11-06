Who is Gadi Eisenkot: इजरायल के चुनावों प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, इसके चलते गठबंधन की पार्टियों में भी टकराव है। इसके चलते विपक्षी पार्टी याशर के सांसद नेता गदी आइजनकोट को प्रधानमंत्री बनने की रेस में सबसे आगे हो गए हैं। उन्हें नेतन्याहू के 46 के मुकाबले 67 नेसेट सदस्यों का समर्थन हासिल है।

पॉलिटिकल पार्टियों और प्रेसिडेंट आइज़ैक हर्ज़ोग के बीच बातचीत के बाद आइजनकोट को ज़्यादातर सांसदों से सपोर्ट मिला है। इजरायल के राष्ट्रपति इसहाक हर्ज़ोग रविवार 8 नवंबर को घोषणा करेंगे कि वह अगली सरकार बनाने के लिए किस सांसद से बातचीत करेंगे। अभी तक की जानकारी के मुताबिक, गदी आइजनकोट को प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से ज़्यादा सिफारिशें मिली हैं।

किसी पार्टी को नहीं मिला बहुमत

27 अक्टूबर को हुए पार्लियामेंट्री चुनाव बिना किसी साफ़ विजेता के खत्म हुए। पीएम नेतन्याहू को भी कोई बहुमत नहीं मिला, और न ही किसी विपक्षी पार्टियों को। इसके चलते विपक्षी पार्टियों ने एक गठबंधन भी बनाया है। उसके साथ ही नेतन्याहू के गठबंधन के कुछ और भी सदस्य उनके साथ मिल गए थे। इसके चलते अब पूर्व मिलिट्री चीफ आईजनकोट पीएम की दावेदारी में सबसे आगे हो गए थे।

कौन हैं गदी आइज़नकोट?

गदी आइजनकोट के बारे में बात करें तो वे इज़रायल के एक प्रमुख जनरल रहे हैं। वे फिलहाल इजरायल की विपक्षी पार्टी ‘याशर’ के नेता हैं। इजरायल चुनाव नतीजों में किसी भी पार्टी को बहुमत न मिलने पर वर्तमान में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के सबसे बड़े राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी बनकर उभरे हैं।

युद्ध कैबिनेट में शामिल थे गदी आइजनकोट

बता दें कि वह इजरायल रक्षा बलों के 21वें चीफ ऑफ स्टाफ (सैन्य प्रमुख) रह चुके हैं और उन्होंने 2015 से 2019 तक इस पद पर कार्य किया था। 7 अक्टूबर 2023 को हमास द्वारा किए गए हमलों के बाद, वह नेतन्याहू की आपातकालीन युद्ध कैबिनेट में बतौर पर्यवेक्षक शामिल हुए थे।

हालांकि, जून 2024 में उन्होंने यह आरोप लगाते हुए इस्तीफा दे दिया कि नेतन्याहू युद्ध में रणनीतिक फैसलों से ज्यादा राजनीति को प्राथमिकता दे रहे हैं।

हमास हमले में मारा गया था बेटा

गाजा युद्ध के दौरान आइजनकोट ने भारी कीमत चुकाई थी। उनके सबसे छोटे बेटे (गैल आइजनकोट) और दो भतीजे आईडीएफ की तरफ से लड़ते हुए गाजा में मारे गए थे। इस भारी नुकसान की वजह से इज़रायली जनता के बीच उनके प्रति काफी सहानुभूति और सम्मान है।

इजराइल में नई सरकार के गठन की तस्वीर अब साफ हो गई है। गुरुवार को अरब पार्टी जॉइंट लिस्ट ने गादी आइजनकोट को प्रधानमंत्री के रूप में अपना समर्थन देने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद यशर पार्टी को बहुमत प्राप्त हो गया है। जॉइंट लिस्ट ने घोषणा की है कि वह गादी आइजनकोट का नाम अगले प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्रपति इसाक हर्जोग को रिकमेंड करेगी। पढ़िए पूरी खबर…