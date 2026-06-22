Who is Andy Burnham: ब्रिटेन के प्रधानमंत्री किएर स्टार्मर ने सोमवार 22 जून को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। लेबर पार्टी के सदस्यों की नाराजगी उनके त्यागपत्र की अहम वजह है। दूसरी ओर, अब नए प्रधानमंत्री की चर्चा भी शुरू हो गई हैं। नए पीएम की रेस में सबसे आगे लेबर पार्टी के ही नेता एंडी बर्नहैम का नाम चल रहा है।

एंडी बर्नहैम ब्रिटेन के लोकप्रिय नेताओं में से शामिल हैं। वे साल 2017 से ग्रेटर मैनचेस्टर के मेयर के तौर पर कार्यरत है। वे 16 साल तक देश की संसद के सदस्य भी रहे हैं। टोनी ब्लेयर और गॉर्डन ब्राउन की सरकारों में उन्हें प्रमोशन मिला था, जिसके चलते वे स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं।

दो बार हार चुके हैं चुनाव

एंडी बर्नहैम को लेकर अहम बात यह भी है कि वे साल 2010 और 2015 में दो बार लेबर पार्टी के नेतृत्व के लिए चुनाव लड़ चुके हैं। उनमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। वे अनुभवी समाजवादी जेरेमी कॉर्बिन से दूसरी बार हार गए।

पिछले हफ्ते जीता है उपचुनाव

एंडी बर्नहैम ने पिछले सप्ताह उत्तर-पश्चिम इंग्लैंड के मेकरफील्ड में उपचुनाव जीता था। यह चुनाव प्रभावी रूप से उन्हें संसद में वापस लाने और नेतृत्व की चुनौती के लिए उनका मार्ग प्रशस्त करने के लिए आयोजित किया गया था।

संसद में सीट न होने के कारण, वे संवैधानिक रूप से लेबर पार्टी के नेतृत्व के लिए चुनाव नहीं लड़ सकते थे, चाहे उनकी लोकप्रियता कितनी भी हो। बता दें कि वे किएर स्टार्मर को लगातार चुनौती दे रहे थे।

इतने पॉपुलर क्यों हैं एंडी बर्नहैम?

एंडी बर्नहैम की लोकप्रियता की बात करें तो उन्होंने अपने करियर का अधिकांश समय वेस्टमिंस्टर की राजनीति के भीतर बिताने के बावजूद, खुद को वेस्टमिंस्टर की राजनीति से बाहर के व्यक्ति के रूप में स्थापित करके मैनचेस्टर में अपनी प्रतिष्ठा बनाई है।

इसके अलावा मेयर के तौर पर उन्होंने ग्रेटर मैनचेस्टर के सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क में सुधारों की देखरेख की। उन्होंने ही एक बड़ी घर निर्माण योजना भी शुरू की, और शहर को आर्थिक क्षेत्र के लिहाज से डेवेलप करने में भी अहम भूमिका निभाई थी। एंडी बर्नहैम अपनी राजनीति को मैनचेस्टरवाद के रूप में वर्णित करते हैं, जो कि व्यापार-अनुकूल अर्थव्यवस्था और आवास, पानी, ऊर्जा और परिवहन जैसी आवश्यक सेवाओं पर जनता के अधिक नियंत्रण का मिश्रण है।

कीर स्टार्मर ने कहा कि उन्होंने अपने फैसले की जानकारी किंग चार्ल्स को दे दी है और अगले पीएम चुने जाने तक वे पद पर बने रहेंगे। किएर स्टार्मर ने लेबर पार्टी के नेता के पद से भी इस्तीफा दे दिया है। लेबर पार्टी में किएर स्टार्मर को लेकर नाराजगी बढ़ रही थी। अपने इस्तीफे में किएर स्टार्मर ने कहा कि वह नए पीएम को समर्थन देते रहेंगे। पढ़िए पूरी खबर…