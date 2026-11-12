Nvidia के पूर्व CEO जेन्सेन हुआंग की चीनी नागरिक एलिस हुआंग से रिश्तों की खबरें मीडिया में छाई हुई हैं। ‘द वॉल स्ट्रीट जर्नल’ की रिपोर्ट के अनुसार जेन्सेन हुआंग की एलिस हुआंग से मुलाकात चीनी व्यवसायी कांग वेई ने कराई थी।

एलिस हुआंग पर आरोप हैं कि वह चीनी खुफिया एजेंसियों से जुड़ी हुई हैं। यह भी सामने आया है कि कांग वेई जेन्सेन हुआंग को लगभग एक दशक से जानते थे।

अखबार के मुताबिक, कांग और एलिस को जानने वाले लोगों ने बताया है कि कांग ही एलिस के पति हैं। बताया जाता है कि कांग लगभग दो साल तक अपनी पत्नी और जेन्सेन के संबंधों को लेकर चुप रहे।

‘द वॉल स्ट्रीट जर्नल’ ने बताया है कि कांग ने एलिस और जेन्सेन की करीबी के बारे में खुलकर बात की थी। जानकारों के मुताबिक, वह कभी-कभी मजाक में एलिस को जेन्सेन हुआंग की ‘पर्सनल असिस्टेंट’ भी कहते थे।

कांग वेई कौन हैं?

एलिस और उनके पति कांग ने पिछले 10 सालों में एक बड़ा बिजनेस नेटवर्क खड़ा किया। उन्होंने वीडियो गेम, फार्मास्यूटिकल्स, क्लाउड कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे कई क्षेत्रों में काम किया। उनके बिजनेस से जुड़े लोगों का कहना है कि इस जोड़े ने कई ऐसी कंपनियां बनाईं जो आपस में जुड़ी हुई थीं। उन्होंने समय-समय पर कंपनियों की हिस्सेदारी बदली और नए निवेश के मौके तलाशने के लिए अपने बिजनेस संपर्कों का इस्तेमाल किया।

अमेरिकी अधिकारियों का मानना ​​है कि चीन की खुफिया एजेंसियों ने एलिस को इसलिए अपने साथ जोड़ा क्योंकि उनकी पहुंच जेन्सेन हुआंग तक थी।

एलिस हुआंग अब कहां हैं?

ब्लूमबर्ग न्यूज ने बुधवार को मामले से जुड़े लोगों के हवाले से बताया कि एलिस वापस चीन लौट गई हैं। रिपोर्ट के अनुसार, ‘मेगास्पीड इंटरनेशनल’ की संस्थापक एलिस फिलहाल बीजिंग में रह रही हैं और सुरक्षा अधिकारियों को इस बारे में पता है।

जानकारों का कहना है कि एलिस के बीजिंग जाने की वजह, वहां पहुंचने का समय और उनकी गतिविधियों के बारे में अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है।

एलिस एक चीनी बैंकर थीं और वह बाद में टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव बनीं। उन्हें ‘हुआंग ले’ के नाम से भी जाना जाता है। वह सिंगापुर की क्लाउड-कंप्यूटिंग कंपनी ‘मेगास्पीड इंटरनेशनल’ में सीनियर एग्जीक्यूटिव रह चुकी हैं।

‘न्यूयॉर्क टाइम्स’ की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को पता चला है कि एलिस का जेन्सेन के साथ अफेयर था।

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दुनिया की दिग्गज टेक्नोलॉजी कंपनी Nvidia के CEO जेन्सेन हुआंग ने अपनी पत्नी से बेवफाई करने की बात स्वीकार की है। उन्होंने अपने इस कदम के लिए माफी मांगते हुए कहा कि वह अपने किए की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।

