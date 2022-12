WHO Chief asks China for Share Data on COVID-19: एक बार फिर चीन (China) में कोरोना का कहर (Corona Haovc) जारी है। पूरी दुनिया चीन में फैल रही कोरोना महामारी (Corona Pendamic) को लेकर चिंतित है। कुछ मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि चीन (China) में बढ़ते कोरोना (Increasing COVID Case) के मामलों की वजह से हर सप्ताह हजारों लोगों की जान जा रही (Deaths of Thousand People) है। वहीं इन रिपोर्ट्स को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने चिंता जाहिर की है। WHO के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम घेब्रेयसस ने इसके लिए बुधवार (21 दिसंबर) को एक बार फिर चीन से कोरोना महामारी की उत्पत्ति को बेहतर ढंग से समझने के लिए डेटा को साझा करने को कहा है।

WHO को COVID से जुड़े सही DATA की जरूरत

चीन में कोविड के भयावाह आंकड़ों के बीच डब्ल्यूएचओ प्रमुख (WHO Chief) घेब्रेयसस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस (Press Confrence) में बताया कि कोविड-19 (COVID-19) के बाद की स्थिति की हमारी समझ से बाहर है। हम इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि संक्रमण के लॉन्गटर्म परिणामों से पीड़ित लोगों का इलाज कैसे किया जाए। उन्होंने आगे कहा कि इस महामारी की शुरुआत कैसे हुई, इस बारे में बारे में समझने के लिए हमें सही और विश्वसनीय डेटा की जरूरत है।

China से COVID का Data Share करने का किया अनुरोध

WHO Chief ने कहा कि हमने चीन से कोविड के विश्वसनीय डेटा साझा करने का अनुरोध किया है। डब्ल्यूएचओ चीफ टेड्रोस ने कोरोना जैसी गंभीर बीमारी की बढ़ती रिपोर्ट के साथ चीन में कोविड मामलों में लगातार बढ़ती स्थिति के बारे में भी गंभीर चिंता भी व्यक्त की। उन्होंने आगे कहा कि जमीन पर कोविड की वास्तिवक स्थिति का सही मूल्यांकन करने के लिए डब्ल्यूएचओ को रोग की गंभीरता, अस्पताल में भर्ती और गहन देखभाल इकाइयों के समर्थन की आवश्यकताओं के बारे में ज्यादा से ज्यादा विस्तृत जानकारी की जरूरत है।

China के Wuhan में मिला था Corona का पहला मामला

कोरोना वायरस का उत्पत्ति चीन की वुहान लैब से हुई थी। पहला कोविड संक्रमण का मामला भी वुहान से ही मिला था। दुनिया भर के विशेषज्ञों ने वायरस की उत्पत्ति पर दो थ्योरियों को माना है। पहली थ्योरी ये थी कि SARS-CoV-2 एक प्राकृतिक जूनोटिक स्पिलओवर का परिणाम है। दूसरी थ्योरी ये थी कि वायरस ने एक शोध से संबंधित घटना के परिणामस्वरूप मनुष्यों को संक्रमित किया। SARS-CoV-2 एक श्वसन रोगजनक के रूप में उभरा है जो मानव से मानव में फैलता है।