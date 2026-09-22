व्हाइट हाउस ने सोमवार को ‘TRUMP TV: The Essentials Station’ नाम से 24 घंटे चलने वाला स्ट्रीमिंग चैनल लॉन्च किया। यह लॉन्च ऐसे समय हुआ है जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ दिन पहले CNN, Politico और MS NOW पर व्हाइट हाउस परिसर में प्रवेश को यह कहते हुए रोक दिया था कि इन संस्थानों ने उनके बारे में अनुचित कवरेज की है।

चैनल की शुरुआत उसी दिन हुई जब इन तीनों मीडिया संस्थानों ने प्रशासन के खिलाफ मुकदमा दायर कर व्हाइट हाउस में अपनी पहुंच बहाल करने की मांग की। इसी बीच ट्रंप ने न्यूयॉर्क में व्यक्तिगत रूप से और Truth Social पर एक पोस्ट के जरिए मीडिया संस्थानों पर लगाए गए प्रतिबंध का बचाव किया।

व्हाइट हाउस ने अपने आधिकारिक X अकाउंट पर इस स्ट्रीम की घोषणा करते हुए कहा कि यह लाइव है और 24 घंटे चलेगी। इसमें ‘रियल टाइम में अपडेट’ होने वाले पुराने कार्यक्रमों के अंश, घोषणाएं और प्रशासन से जुड़ी खबरें एक ही जगह उपलब्ध कराई जाएंगी।

पहले प्रसारण में 3 जुलाई को हुआ माउंट रशमोर से ट्रंप का संबोधन दिखाया गया। इसके बाद 2025 में 47वें राष्ट्रपति के रूप में उनके शपथ ग्रहण समारोह के फुटेज प्रसारित किए गए।

Launched.



All the top hits, wins, + more. Streaming 24/7 on your phone or tv.



📺 https://t.co/3KwWkBZ69m pic.twitter.com/oIPfUA0Np9 — The White House (@WhiteHouse) September 22, 2026

व्हाइट हाउस के YouTube विवरण के मुताबिक, चैनल पर ‘प्रमुख वीडियो, अहम संबोधन और खास झलकियां’ 24 घंटे स्ट्रीम की जाएंगी और इन्हें रियल टाइम में अपडेट किया जाएगा। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि चैनल पर मौजूदा घटनाओं का लाइव प्रसारण भी होगा या यह केवल पुराने फुटेज तक सीमित रहेगा। दर्शकों से ‘जानकारी से जुड़े रहने और ताजा अपडेट पाने’ की अपील की गई है।

व्हाइट हाउस में बैन के खिलाफ कोर्ट पहुंचे CNN, Politico और MS NOW

व्हाइट हाउस में रोक के बाद दोबारा एंट्री पाने के लिए MS Now, CNN और Politico ने सोमवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया है। इन मीडिया हाउसों को पिछले शुक्रवार को ही व्हाइट हाउस में एंट्री बैन कर दी थी।

इन तीनों मीडिया आउटलेट्स ने एक्स पर एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी करके यह घोषणा की। यह कदम उनके रिपोर्टर्स को व्हाइट हाउस में जाने से रोके जाने और उन्हें अपना काम करने से रोकने के दो दिन बाद उठाया गया।