व्हाइट हाउस ने कहा है कि उसने सीएनएन के व्हाइट हाउस संवाददाता जिम अकोस्टा का प्रेस पास निलंबित (अस्थायी तौर पर अमान्य) कर दिया है। दरअसल बुधवार (7 अक्टूबर, 2018) को हुए संवाददाता सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अकोस्टा के बीच तीखी नोंकझोंक होने के एक दिन बाद यह कार्रवाई की गई। अकोस्टा और ट्रंप के बीच कहासुनी उस वक्त हुई जब सीएनएन संवाददाता ने राष्ट्रपति से लातिन अमेरिका की दक्षिणी सीमा की तरफ बढ़ रहे प्रवासियों के कारवां के बारे में एक सवाल पूछा।

जब अकोस्टा ने इस प्रश्न का उत्तर मिलने के बाद फिर से एक सवाल किया तो ट्रंप ने कहा, ‘‘इतना काफी है।’’ ट्रंप की इस टिप्पणी के बाद व्हाइट हाउस की एक कर्मी ने अकोस्टा के हाथ से माइक लेने की नाकाम कोशिश की। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव सारा सैंडर्स ने एक बयान जारी कर अकोस्टा पर आरोप लगाया कि उन्होंने ‘‘व्हाइट हाउस इंटर्न के तौर पर अपना काम करने की कोशिश कर रही एक युवती पर अपना हाथ रखा।’’ सारा ने अपने बयान में इसे ‘‘पूरी तरह अस्वीकार्य’’ करार दिया।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी मीडिया के बीच रिश्तों में तल्खी पहले भी रही है, लेकिन यह कड़वाहट बुधवार को उस वक्त और बढ़ गई जब उन्होंने कुछ संवाददाताओं को ‘‘अशिष्ट’’ करार दिया और पीबीएस की एक संवाददाता पर नस्लभेदी सवाल करने का आरोप लगाया। इस संवाददाता ने ट्रंप से श्वेत राष्ट्रवादियों के बारे में सवाल किया था।

