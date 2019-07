अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन के बीच मुलाकात के दौरान वाइट हाउस की नई प्रेस सेक्रेटरी स्टीफन ग्रीशम उत्तर कोरियाई कमांडोज की हाथापाई का शिकार हो गईं। यह घटना उस समय हुई जब दोनों नेताओं की मुलाकात के दौरान मीडिया कर्मी उनके करीब जाने का प्रयास कर रहे थे।

मीडियाकर्मी असैन्य क्षेत्र में दोनो नेताओं के बीच हाथ मिलाने की तस्वीर लेना चाहते थे। हाथापाई उस समय बढ़ गई रिपोर्टर्स पनमुनजोम के फ्रीडम हाउस के भीतर कमरे में घुसने का प्रयास करने लगे। रिपोर्ट के अनुसार सुरक्षा गार्ड्स अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ आए मीडिया के समूह को घुसने से रोकने लगे। मालूम हो कि ग्रीशम ने हाल ही में वाइट हाउस में प्रेस सेक्रेटरी का पद संभाला है। इससे पहले ग्रीशम फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप की प्रवक्ता हुआ करती थीं।

सीएनएन के वाइट हाउस कॉरपोंडेंट जिम एकोस्टा ने ट्वीट कर ग्रीशम के साथ हुई घटना की जानकारी साझा की। इससे पहले उत्तर कोरिया ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके नेता किम जोंग-उन की असैन्यकृत क्षेत्र में हुई बैठक को सोमवार को ‘ऐतिहासिक’ और ‘अद्भुत’ बताया है। उत्तर कोरिया की आधिकारिक समाचार एजेंसी ‘कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी’ ने बताया कि दोनों नेता ‘कोरियाई प्रायद्वीप के परमाणु निरस्त्रीकरण के मामले पर नई सिरे से सकारात्मक बातचीत करने को राजी हो गए’।

New WH Press Secretary Stephanie Grisham got into a scuffle with the North Koreans to move members of the WH press pool into position to cover Trump and Kim, I’m told. Grisham was a bit bruised. Source called it “an all out brawl.”

