अमेरिकी प्रेस सचिव ने राष्ट्रपति जो बाइडन को कहा ओबामा, जुबान फिसली तो बोलीं- ‘अब ये खबर बन जाएगी’

अमेरिकी प्रेस सचिव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए गलती से वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडन को राष्ट्रपति ओबामा कह दिया।

White House press secretary Karine Jean-Pierre (Screengrab from White House YouTube)

व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव काराइन जीन-पियरे (Karine Jean-Pierre) की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जुबान फिसल गयी। गुरुवार (स्थानीय समय) को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए गलती से काराइन ने वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडन को राष्ट्रपति ओबामा कह दिया। प्रेस सचिव काराइन जीन-पियरे की यह गलती लाइव टीवी पर कैद हो गयी, जहां उन्होंने गलती से वर्तमान राष्ट्रपति को राष्ट्रपति ओबामा कहा। लाइव टीवी पर राष्ट्रपति जो बाइडन को कहा ओबामा प्रेस संबोधन के दौरान प्रेस सचिव काराइन जीन-पियरे ने कहा, “जैसा कि आप सभी ने लगभग एक घंटा पहले देखा, राष्ट्रपति ओबामा ने घोषणा की, माफ करें, राष्ट्रपति बाइडन। पत्रकारों के उनकी गलती का ध्यान दिलाने पर काराइन ने कहा, “हां, अब यह खबर है। मुझे पता है, हम आगे नहीं पीछे जा रहे हैं। हमें आगे बढ़ना होगा।” इसके बाद उन्होंने वर्ल्ड बैंक का नेतृत्व करने के लिए राष्ट्रपति बाइडन के नॉमिनी अजय बंगा की घोषणा की। व्हाइट हाउस प्रेस सचिव ने कहा, “अमेरिका ने अजय बंगा को विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में नामित किया। राष्ट्रपति बाइडन ने खुद कहा कि वह विश्व बैंक का नेतृत्व करने के लिए अद्वितीय हैं, वह एक प्रसिद्ध बिजनेस एग्जीक्यूटिव हैं जिन्होंनेअर्थव्यवस्था के विकास के लिए रोजगार और निवेश लाने वाली कंपनियों का प्रबंधन किया है।”

