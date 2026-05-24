व्हाइट हाउस के बाहर शनिवार देर रात अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजी तो वहां मौजूद पत्रकारों और सुरक्षा एजेंसियों के बीच अफरा-तफरी मच गई। कुछ ही सेकेंड में माहौल ऐसा हो गया मानो किसी फिल्म का लाइव एक्शन सीन चल रहा हो। कैमरे ऑन थे, रिपोर्टर लाइव अपडेट दे रहे थे और तभी सुरक्षा अधिकारियों ने जोर से चिल्लाते हुए सभी पत्रकारों को तुरंत सुरक्षित जगह की ओर भागने का आदेश दे दिया। देखते ही देखते व्हाइट हाउस का नॉर्थ लॉन खाली हो गया और रिपोर्टर अपने कैमरे, फोन और उपकरण संभालते हुए प्रेस ब्रीफिंग रूम की तरफ दौड़ पड़े।
इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे गोलियों की आवाज सुनते ही पत्रकार घबराकर इधर-उधर भागने लगे। कई रिपोर्टर लाइव प्रसारण बीच में छोड़कर जमीन की ओर झुकते हुए सुरक्षित इलाके में पहुंचे। भारी हथियारों से लैस सुरक्षा बलों ने कुछ ही मिनटों में पूरे इलाके को घेर लिया और व्हाइट हाउस परिसर के आसपास आवाजाही रोक दी गई।
घटना उस समय हुई जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस के अंदर मौजूद थे। बताया जा रहा है कि उस वक्त ईरान से जुड़े बेहद संवेदनशील मुद्दों पर बातचीत चल रही थी। ऐसे में अचानक हुई गोलीबारी ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता और बढ़ा दी। सीक्रेट सर्विस तुरंत एक्टिव हुई और पूरे इलाके को हाई अलर्ट पर डाल दिया गया।
एबीसी न्यूज की पत्रकार सेलिना वांग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर घटना का आंखों देखा हाल साझा किया। उन्होंने लिखा कि वह व्हाइट हाउस नॉर्थ लॉन में अपने आईफोन से सोशल मीडिया वीडियो रिकॉर्ड कर रही थीं, तभी अचानक लगातार गोलियों जैसी आवाजें सुनाई दीं। उनके मुताबिक आवाज ऐसी लग रही थी मानो दर्जनों राउंड फायरिंग हुई हो। इसके तुरंत बाद सुरक्षाकर्मियों ने सभी पत्रकारों को दौड़कर प्रेस ब्रीफिंग रूम में जाने को कहा, जहां उन्हें कुछ समय तक रोका गया।
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक शुरुआत में किसी को समझ नहीं आया कि आखिर हो क्या रहा है। कुछ सेकेंड तक लोग इसे पटाखों जैसी आवाज समझते रहे, लेकिन सुरक्षाकर्मियों की तेजी देखकर सबको अंदाजा हो गया कि मामला गंभीर है। इलाके में मौजूद पुलिस और सीक्रेट सर्विस एजेंटों ने पोजिशन संभाल ली और आसपास की सड़कों पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई।
हालांकि शुरुआती घंटों में किसी बड़े नुकसान की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई थी, लेकिन बाद में सामने आया कि व्हाइट हाउस के बाहर सुरक्षा बूथ के पास एक संदिग्ध ने फायरिंग की थी। जवाबी कार्रवाई में सीक्रेट सर्विस एजेंटों ने संदिग्ध को मार गिराया। गोलीबारी के दौरान एक राहगीर घायल भी हुआ, जबकि किसी सीक्रेट सर्विस अधिकारी को चोट नहीं लगी।
घटना के बाद कुछ समय के लिए व्हाइट हाउस परिसर को पूरी तरह बंद कर दिया गया। पत्रकारों की आवाजाही रोक दी गई और सुरक्षा जांच के बाद ही हालात सामान्य हुए। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में इस घटना ने एक बार फिर राष्ट्रपति की सुरक्षा और व्हाइट हाउस के आसपास बढ़ते खतरे को लेकर बहस तेज कर दी है।
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व्हाइट हाउस के पास शनिवार को गोलीबारी की घटना सामने आई जिसके बाद अमेरिकी सीक्रेट सर्विस ने एक संदिग्ध शख्स को गोली मार दी। समाचार एजेंसी एपी के मुताबिक इस घटना में एक राहगीर भी घायल हुआ है। इस संबंध में यूएस सीक्रेट सर्विस ऑफिस ऑफ कम्युनिकेशंस ने एक एक्स पोस्ट में कहा, “शनिवार शाम 6 बजे के कुछ देर बाद 17वीं स्ट्रीट और पेन्सिलवेनिया एवेन्यू के इलाके में एक आदमी ने अपने बैग से हथियार निकाला और फायरिंग शुरू कर दी। सीक्रेट सर्विस पुलिस ने जवाबी फायरिंग की जिसमें संदिग्ध को गोली लगी। उसे इलाके के हॉस्पिटल ले जाया गया जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। शूटिंग के दौरान, एक राहगीर को भी गोली लगी। उसकी हालत गंभीर बनी हुई है।” पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक