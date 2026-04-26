White House Dinner Shooting LIVE Latest News: व्हाइट हाउस संवाददाताओं के डिनर समारोह के दौरान गोलियां चली हैं। वॉशिंगटन हिल्टन होटल में एक हाई प्रोफाइल कार्यक्रम के दौरान अज्ञात हमलावरों ने अंधाधुंध फायरिंग की। कार्यक्रम में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अलावा उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और प्रेस सचिव कैरोलाइन लेविट उन लोगों में शामिल थे। सुरक्षा एजेंसियों ने एक हमलावर को मौके पर ही मार दिया है।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस हमले को लेकर लिखा, “वॉशिंगटन डीसी में यह एक अलग तरह की शाम रही। सीक्रेट सर्विस और कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने बेहतरीन काम का नमूना पेश किया है। उन्होंने बहादुरी दिखाते हुए हमलावर को ठीक समय पर पकड़ लिया। मैंंने इस कार्यक्रम को आगे भी जारी रखने की सिफारिश की है, अंतिम फैसला तो एजेंसियों को लेना है। इतना जरूर लगता है कि अब यह कार्यक्रम पहले से कुछ अलग तरह से आयोजित करना पड़ेगा।”

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