दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप में मंगलवार को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। अमेरिकी भूगर्भीय सर्वेक्षण (USGS) के अनुसार, नेयाफू क्षेत्र के पास 7.6 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप की गहराई लगभग 235 किलोमीटर थी, जिससे यह जमीन के बहुत अंदर हुआ और विशेषज्ञों के अनुसार इस कारण कोई सुनामी का खतरा नहीं था।

टोंगा, आधिकारिक तौर पर किंगडम ऑफ टोंगा, एक पोलिनेशियाई द्वीपीय देश है, जिसमें कुल 171 द्वीप शामिल हैं, जिनमें से 45 ही आबाद हैं। इसकी राजधानी नुकुलोफा (Nukuʻalofa) है। यह न्यूजीलैंड के उत्तर-पूर्व और फिजी के पूर्व में स्थित है और लगभग एक लाख लोग मुख्य द्वीप टोंगाटापू पर रहते हैं। टोंगा ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट से करीब 3500 किलोमीटर दूर और ओशेनिया क्षेत्र का हिस्सा है।

भूकंप की गहराई के कारण प्रशांत क्षेत्र की पैसिफिक सुनामी चेतावनी केंद्र (PTWC) ने बताया कि इस बार समुद्र में बड़े लहरों का खतरा नहीं है। यह घटना उसी क्षेत्र में एक दिन पहले आए 6.2 तीव्रता के भूकंप के बाद हुई थी, जिसमें भी किसी प्रकार के नुकसान की सूचना नहीं मिली थी।

2022 में भारत ने की थी मदद

साल 2022 में टोंगा में सुनामी के समय भारत ने लगभग दो लाख अमेरिकी डॉलर की तत्काल सहायता भेजी थी, जो राहत और पुनर्वास कार्य में उपयोग हुई थी। भारत ने तब टोंगा के लोगों के प्रति अपनी एकजुटता जताई थी। इससे पहले भी भारत विभिन्न अवसरों पर टोंगा की आर्थिक मदद कर चुका है।

एक दिन पहले नेपाल में भी आया था भूकंप

एक दिन पहले सोमवार को नेपाल में भी हल्की भूकंप गतिविधि दर्ज की गई थी। वहां 4.1 तीव्रता के झटके महसूस किए गए, लेकिन किसी नुकसान की जानकारी नहीं है।

भूगर्भ विशेषज्ञ बताते हैं कि टोंगा प्रशांत अग्नि वलय (Ring of Fire) के पास स्थित है, इसलिए यह भूकंप के प्रति संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है। छोटे-बड़े भूकंप यहां समय-समय पर आते रहते हैं। गहरे भूकंप आमतौर पर कम नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन निरंतर निगरानी आवश्यक रहती है।

टोंगा को अक्सर दुनिया के दूरस्थ द्वीप देशों में गिना जाता है। कम जनसंख्या होने के बावजूद, यहां के लोग समुद्र और प्राकृतिक आपदाओं से जुड़ी चुनौतियों का सामना करते हैं। इस क्षेत्र में भूकंप और सुनामी का खतरा हमेशा बना रहता है, इसलिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग महत्वपूर्ण होता है।

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तुर्की में कुछ दिन पहले तड़के 3:35 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। भूकंप की वजह से सोते हुए लोग अपने घरों से निकलकर बाहर आ गए। तुर्की की आपदा और आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी (AFAD) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, इस भूकंप की रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.5 थी। AFAD ने बताया कि इस भूकंप का केंद्र टोकाट प्रांत के निकसार कस्बे में केंद्रित था और इसकी 6.4 किलोमीटर थी। इस भूकंप के झटके तुर्की के कई प्रांतों में महसूस किए गए लेकिन गनीमत यह रही कि कहीं से भी किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं आई। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक