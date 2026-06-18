ईरान और अमेरिका के बीच शांति समझौता संपन्न हो गया है। 14 सूत्रीय डील पर मुहर लग चुकी है। लेकिन यह पहली बार नहीं है, जब अमेरिका और ईरान के बीच किसी प्रकार का समझौता हुआ हो। इससे पहले भी कई समझौते हो चुके हैं। राष्ट्रपति भले अलग रहे हों, समीकरण अलग रहे हों, लेकिन समय-समय पर अमेरिका ने ईरान के साथ बातचीत और समझौते किए हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच अब तक हुए समझौते किन मुद्दों को लेकर थे और उनका कितना प्रभाव देखने को मिला।

1981: Algiers Accords

1981 में अमेरिका और ईरान के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ था। अल्जीरिया की मध्यस्थता की वजह से यह डील संभव हो पाई थी, इसलिए इसे Algiers Accords कहा जाता है।

असल में यह विवाद 4 नवंबर 1979 को शुरू हुआ था, जब तेहरान स्थित अमेरिकी दूतावास पर कुछ ईरानी छात्रों ने कब्जा कर लिया था। स्थिति इतनी गंभीर हो गई थी कि 52 अमेरिकी नागरिकों को बंधक बना लिया गया था। करीब 444 दिनों तक यह संकट जारी रहा। इसके बाद अमेरिका और ईरान बातचीत की मेज पर आए और एक समझौता हुआ।

इस समझौते की पांच प्रमुख शर्तें थीं। पहली, अमेरिका ने आश्वासन दिया कि वह ईरान के आंतरिक मामलों में राजनीतिक या सैन्य हस्तक्षेप नहीं करेगा। दूसरी, अमेरिका ने ईरान की फ्रीज की गई संपत्तियों को जारी करने और कुछ आर्थिक प्रतिबंधों में राहत देने पर सहमति जताई। तीसरी, दोनों देशों के बीच चल रहे मुकदमों को अंतरराष्ट्रीय ट्रिब्यूनल के पास भेजा गया। चौथी, ईरान ने अमेरिकी संस्थानों का बकाया कर्ज चुकाने पर सहमति दी। पांचवीं, दोनों देशों के बीच वित्तीय विवादों के समाधान के लिए एक व्यवस्था बनाई गई।

इस समझौते के बाद 52 अमेरिकी बंधकों को रिहा किया गया और उनकी वतन वापसी संभव हो पाई। इसे अमेरिका और ईरान के बीच सबसे महत्वपूर्ण समझौतों में से एक माना जाता है। 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद दोनों देशों के रिश्तों में आए तनाव को देखते हुए भी इस डील को बेहद अहम माना जाता है।

Iran-Contra Affair (1985-86)

ईरान और अमेरिका के बीच सिर्फ औपचारिक समझौते ही नहीं हुए हैं। कई बार हालात को देखते हुए गुप्त सौदे भी किए गए। ऐसा ही एक गुप्त सौदा 1985-86 में हुआ था।

1980 के दशक में लेबनान में कई अमेरिकी नागरिकों और पत्रकारों को बंधक बना लिया गया था। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन थे। अमेरिका अपने नागरिकों को छुड़वाना चाहता था। दूसरी तरफ, ईरान इराक के साथ भीषण युद्ध लड़ रहा था और उसे हथियारों की जरूरत थी।

दस्तावेजों के मुताबिक, रीगन प्रशासन ने एक गुप्त योजना तैयार की। इसके तहत अमेरिका ने गुप्त रूप से ईरान को हथियार और मिसाइलों के पुर्जे उपलब्ध कराए। बदले में उम्मीद की गई कि ईरान लेबनान में बंधक बनाए गए अमेरिकियों की रिहाई में मदद करेगा।

सबसे बड़ा विवाद इस बात को लेकर हुआ कि हथियारों की बिक्री से मिले पैसे का एक हिस्सा निकारागुआ के कॉन्ट्रा विद्रोहियों को भेजा गया, जबकि अमेरिकी कांग्रेस ने इसकी अनुमति नहीं दी थी।

1986 में लेबनान की एक पत्रिका ने इस पूरे गुप्त ऑपरेशन का खुलासा कर दिया। इसके बाद पता चला कि अमेरिका सार्वजनिक तौर पर आतंकवादियों से बातचीत न करने की बात कर रहा था, लेकिन पर्दे के पीछे ईरान को हथियार बेचे जा रहे थे।

यही वजह है कि इसे Iran-Contra Affair कहा जाता है। हालांकि यह अमेरिका और ईरान के बीच कोई औपचारिक समझौता नहीं था। इतिहासकार इसे अक्सर “Arms for Hostages Deal” यानी “बंधकों के बदले हथियार” सौदे के रूप में याद करते हैं। बाद में यही गुप्त ऑपरेशन रीगन प्रशासन के लिए बड़ा राजनीतिक सिरदर्द साबित हुआ।

बराक ओबामा की डील

साल 2013 से 2015 के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ईरान के साथ एक ऐतिहासिक परमाणु समझौता किया था। इसे Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA कहा जाता है।

इस समझौते में अमेरिका के अलावा ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन और जर्मनी भी शामिल थे। समझौते के तहत ईरान ने अपने यूरेनियम संवर्धन (Enrichment) कार्यक्रम को सीमित करने पर सहमति जताई। इसके अलावा सेंट्रीफ्यूज की संख्या घटाने और अंतरराष्ट्रीय निरीक्षण स्वीकार करने पर भी सहमति बनी।

बदले में ईरान पर लगे कई आर्थिक प्रतिबंधों को हटाया गया। इस डील का मुख्य उद्देश्य ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नियंत्रित करना था, ताकि वह परमाणु हथियार विकसित न कर सके।

ईरान अपने लगभग 98 फीसदी संवर्धित यूरेनियम भंडार को कम करने पर भी राजी हुआ था। ओबामा प्रशासन का दावा था कि इस समझौते के बाद ईरान को परमाणु हथियार बनाने लायक सामग्री जुटाने में काफी अधिक समय लगेगा।

कई विशेषज्ञ इस डील को सफल मानते हैं, क्योंकि इसके बाद युद्ध की नौबत नहीं आई। हालांकि आलोचकों का कहना था कि यह स्थायी समाधान नहीं था, क्योंकि समझौते के कुछ प्रावधान 10 से 15 साल बाद समाप्त होने वाले थे।

ट्रंप का पहला कार्यकाल (2017-2021)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में ओबामा की परमाणु डील से अमेरिका को बाहर निकाल लिया। ट्रंप का मानना था कि JCPOA ईरान के प्रति बहुत नरम समझौता है।

इसके बाद ट्रंप प्रशासन ने सर्वधिक दबाव बनाने की नीति लागू की। ईरान के तेल निर्यात को निशाना बनाया गया और उस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए। बैंकिंग, शिपिंग और कई विदेशी कंपनियों पर भी सेकेंडरी प्रतिबंध लगाए गए।

ट्रंप प्रशासन का उद्देश्य ईरान की अर्थव्यवस्था पर दबाव बनाना था, ताकि वह नई और अधिक कठोर डील के लिए तैयार हो जाए। हालांकि ट्रंप के पहले कार्यकाल में अमेरिका और ईरान के बीच कोई नया परमाणु समझौता नहीं हो पाया।

बाइडेन कार्यकाल में क्या हुआ?

राष्ट्रपति जो बाइडेन के कार्यकाल में अमेरिका और ईरान के बीच कोई नई औपचारिक परमाणु डील नहीं हो पाई। हालांकि 2015 की JCPOA को फिर से जीवित करने की कोशिश जरूर की गई।

ओमान, कतर और वियना में कई दौर की बातचीत हुई। अमेरिका कुछ प्रतिबंधों में राहत देने को तैयार था, जबकि ईरान परमाणु कार्यक्रम पर कुछ सीमाएं स्वीकार करने पर विचार कर रहा था। इसके बावजूद दोनों पक्ष अंतिम समझौते तक नहीं पहुंच सके।

हालांकि सितंबर 2023 में अमेरिका और ईरान के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ। इसके तहत ईरान ने पांच अमेरिकी कैदियों को रिहा किया, जबकि अमेरिका ने पांच ईरानी नागरिकों को रिहा किया।

इसके अलावा दक्षिण कोरिया में जमे करीब 6 अरब डॉलर के ईरानी फंड को मानवीय जरूरतों के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई। अमेरिका ने साफ किया था कि यह कोई परमाणु डील नहीं है, लेकिन दोनों देशों के बीच यह एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक समझौता जरूर था।

डोनाल्ड ट्रंप की नई डील

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बार की डील के तहत सैन्य कार्रवाई और सभी लड़ाई को तुरंत और स्थायी रूप से खत्म करने पर सहमति जताई है।इसके अलावा दोनों देश को भी सहमति बनी है कि सैन्य कार्रवाई और सभी लड़ाई को तुरंत और स्थायी रूप से खत्म किया जाएगा। बड़ी बात यह है कि दोनों देशों ने 60 दिनों की समय-सीमा के भीतर अंतिम समझौते पर पहुंचने की प्रतिबद्धता जताई है। इस डील के तहत अमेरिका, ईरानी बंदरगाहों पर लगाई गई अपनी नौसैनिक नाकेबंदी और अन्य सभी तरह की बाधाओं को हटाने की प्रक्रिया शुरू करेगा।

इस अवधि के दौरान खाड़ी क्षेत्र के समुद्री मार्गों पर जहाजों की आवाजाही, ईरान द्वारा युद्ध से पहले के स्तर की बहाल की जा रही आवाजाही के अनुपात में होगी। यानी ईरान जितनी तेजी से समुद्री यातायात को सामान्य करेगा, अमेरिका भी उसी अनुपात में प्रतिबंधों में ढील देगा। समझौते के तहत ईरान अपनी पूरी क्षमता और हरसंभव प्रयास करेगा ताकि होर्मुज जलमार्ग से गुजरने वाले व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही सुरक्षित तरीके से हो सके। इसके लिए जहाजों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। पूरी डील समझने के लिए यहां क्लिक करें