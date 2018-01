ऐसे मैसेज वाले लिंक भूलकर भी न खोलें व्हाट्सऐप यूजर्स, नहीं तो ठगों के पास पहुंच जाएगा आपका डेटा

अगर आप वाट्सअप यूजर हैं तो सावधान होने की जरूरत है। सोशल मीडिया के इस प्लेटफॉर्म को भी ठगों ने अब निशाने पर लिया है। फर्जी मैसेज भेजकर ठगी का धंधा चल रहा है। व्हाट्सऐप पर फर्जी लिंक भेजे जा रहे हैं, जिन्हें डाउनलोड करते ही डिवाइस में वायरस की घुसपैठ होती है और डेटा ऑनलाइन ठगी का धंधा करने वाले गिरोह को हासिल हो जाता है। वाट्सअप ने भी इस बाबत यूजर्स को आगाह किया है। तमाम शिकायतें मिलने के बाद व्हाट्सऐप ने यूजर्स को आगाह किया है। इस पर यॉर्कशायर पोस्ट ने रिपोर्ट प्रकाशित की है। रिपोर्ट के मुताबिक व्हाट्सऐप पीड़ितों को लिंक से संदेश भेजा जाता है ‘Your subscription has expired. To verify your account and purchase a lifetime subscription for just 0.99 GBP simply tap on this link ।

This sounds like a scam, right?

Got a text from @WhatsApp saying:

“Your subscription has expired. To verify your account and purchase a lifetime subscription for just 0.99 GBP simply tap on this link (REDACTED)

