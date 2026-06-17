पाकिस्तान सरकार ने महिलाओं के स्वच्छता उत्पादों और गर्भनिरोधक साधनों को टैक्स फ्री कर दिया है। Arab News की रिपोर्ट के अनुसार, सूचना मंत्री अत्ताउल्लाह तरार ने कहा कि यह फैसला आम लोगों को राहत देने के उद्देश्य से लिया गया है।

क्या होता है ‘पीरियड टैक्स’ या ‘पिंक टैक्स’?

पाकिस्तान में ‘पीरियड टैक्स’ या ‘पिंक टैक्स’ से मतलब उस अतिरिक्त कर से है जो महिलाओं के हाइजीन संबंधी उत्पादों- जैसे सैनिटरी पैड, टैम्पॉन और अन्य जरूरी वस्तुओं पर लगाया जाता था। इन उत्पादों पर 18 प्रतिशत बिक्री कर (सेल्स टैक्स) लगता था।

यूनिसेफ के अनुसार, इस टैक्स की वजह से सैनिटरी पैड की खुदरा कीमतों में करीब 40 प्रतिशत तक बढ़ोतरी हो जाती थी। इससे खासकर ग्रामीण इलाकों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं और लड़कियों के लिए ये जरूरी उत्पाद खरीदना मुश्किल हो जाता था।

पाकिस्तान में महिलाओं के अधिकारों के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता और कई संगठन लंबे समय से इस ‘पीरियड टैक्स’ को खत्म करने की मांग कर रहे थे।

राष्ट्रीय विधानसभा के सत्र में अत्ताउल्लाह तरार ने कहा, “महिलाओं से जुड़ा यह देश की बड़ी मांग थी कि पिंक टैक्स खत्म किया जाए। आज महिलाओं के स्वच्छता उत्पादों पर लगने वाला टैक्स 18 प्रतिशत से घटाकर शून्य प्रतिशत कर दिया गया है।”

गर्भनिरोधक साधनों पर भी टैक्स खत्म

सूचना मंत्री अत्ताउल्लाह तरार ने बताया कि देश में बढ़ती आबादी भी एक गंभीर चुनौती है। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने आगामी वित्त वर्ष के लिए गर्भनिरोधक साधनों (कॉन्ट्रासेप्टिव्स) पर लगने वाला टैक्स भी खत्म करने का फैसला किया है।

तरार ने इसे ‘राहत बजट’ बताते हुए कहा, “यह ऐसा बजट है, जो देश को समृद्धि के दौर में ले जाने की दिशा में तैयार किया गया है।”

महिला संगठनों ने फैसले का किया स्वागत

पाकिस्तान में महिलाओं के मासिक धर्म संबंधी समानता और प्रजनन अधिकारों के लिए काम करने वाले संगठन ‘माहवारी जस्टिस’ ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है।

वहीं, पाकिस्तान की महिला अधिकार कार्यकर्ता महनूर ओमर ने भी सरकार के इस कदम की सराहना की। महनूर ने साल 2026 में टाइम मैगजीन की ‘वूमेन ऑफ द ईयर’ सूची में शामिल किया गया था।

महिला अधिकार कार्यकर्ताओं का मानना है कि स्वच्छता उत्पादों और गर्भनिरोधक साधनों को टैक्स मुक्त करने से महिलाओं के स्वास्थ्य, गरिमा और प्रजनन संबंधी अधिकारों को मजबूती मिलेगी। इसके अलावा पाकिस्तान में आर्थिक रूप से कमजोर तबके की महिलाओं को भी राहत मिलेगी।