पश्चिम एशिया में जारी तनाव अभी कम होता दिखाई नहीं दे रहा है। अमेरिका-ईरान के बीच जंग रुकने के बाद भी इस तनाव की सबसे बड़ी वजह होर्मुज जलमार्ग का सामान्य रूप से न खुलना है। अब अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने होर्मुज को लेकर कहा है कि वहां ईरान जो भी कर रहा है, वह गैर-कानूनी और अस्वीकार्य है।
मार्को रुबियो ने मंगलवार को दिल्ली में मीडिया से बातचीत में कहा, “होर्मुज जलमार्ग को बिना किसी टोल के खुला रखा जाना चाहिए। वहां जो कुछ भी हो रहा है, वह गैर-कानूनी, अवैध और अस्वीकार्य है। ईरान को छोड़कर दुनिया का कोई भी देश टोल प्रणाली को स्वीकार नहीं करता।”
ईरान संग डील के सवाल पर उन्होंने कहा, “या तो कोई अच्छी डील होगी, या फिर कोई डील नहीं होगी।” उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कई नेताओं के साथ ऐतिहासिक बातचीत की है। उन्हें लगता है कि इस बात पर जबरदस्त तालमेल है कि शुरुआती मसौदा कैसा दिखना चाहिए। इसे अंतिम रूप देने में कुछ दिन लगेंगे।
क्वाड मीटिंग में भी उठा होर्मुज का विषय
मंगलवार को राजधानी नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में भी होर्मुज का विषय उठा। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका को कनेक्टिविटी चोक पॉइंट्स और रिसोर्स कंसंट्रेशन के विषय को ध्यान देने की जरूरत है।
जयशंकर ने कहा कि हमें ऐसी समस्याएं ठीक करनी हैं जहां सामान की सप्लाई रुक सकती है, व्यापार के रास्तों में बाधा आ सकती है, उत्पादन और संसाधन कुछ ही जगहों पर सीमित हैं, और जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है।
ईरान बोला- हमारी इजाजत लेकर होर्मुज से निकले 32 जहाज
ईरान की नेवी की तरफ से जानकारी दी गई है कि होर्मुज जलमार्ग से उनकी अनुमति के बाद 32 जहाज निकल चुके हैं। इन जहाजों में तेल टैंकर, कंटेनर शिप और अन्य कई कमर्शियल शिप शामिल हैं।
इससे पहले ईरान की तरफ से सोमवार को कहा गया कि उसकी तरफ से होर्मुज जलमार्ग से गुजरने वाले जहाजों के लिए कोई टोल या शुल्क लेने की योजना नहीं है। हालांकि लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं कि ईरान होर्मुज से निकलने वाले जहाजों से टोल वसूल रहा है।
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एक अधिकारी ने बताया कि अधिकारी होर्मुज और उसके आसपास की सुरक्षा स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं, इसी रास्ते से दुनिया की तेल आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।