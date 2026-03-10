West Asia conflict: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि ईरान के साथ युद्ध जल्द ही खत्म होने वाला है, हालांकि, उन्होंने कोई भी निश्चित समयसीमा नहीं बताई। उन्होंने तेहरान को चेतावनी भी दी कि अगर उन्होंने कोई भी चालाकी भरी हरकत की तो अमेरिका उस देश को खत्म कर देगा। उन्होंने ईरान युद्ध को एक अल्पकालिक प्रयास बताया।

ट्रंप ने फ्लोरिडा में एक कॉन्फ्रेंस में कहा, “यह जल्द ही समाप्त होने वाला है और अगर यह फिर से शुरू हुआ तो उन्हें और भी बुरी तरह से नुकसान उठाना पड़ेगा।” उन्होंने आगे कहा, “हमने कुछ लोगों को हटाने के लिए एक छोटा सा कदम उठाया और मुझे लगता है कि आप देखेंगे कि यह एक अल्पकालिक कदम होगा।” अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, “मैं किसी भी आतंकवादी शासन को दुनिया को बंधक बनाने और वैश्विक तेल आपूर्ति को रोकने की कोशिश करने की अनुमति नहीं दूंगा और अगर ईरान ऐसा कुछ भी करता है, तो उसे बहुत ही कठोर परिणाम भुगतने पड़ेंगे।”

ईरान के ड्रोन को निशाना बना रहे- ट्रंप

ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका और इजरायल ईरान के ड्रोन और मिसाइल भंडारों को लगातार निशाना बना रहे हैं। उन्होंने कहा, “आज से, हमें उन सभी जगहों का पता चल गया है जहां वे ड्रोन बनाते हैं और उन पर एक के बाद एक हमले किए जा रहे हैं।” उन्होंने आगे कहा कि देश की मिसाइल क्षमता लगभग 10 प्रतिशत, शायद उससे भी कम रह गई है।

नए सुप्रीम लीडर के चयन पर क्या बोले ट्रंप

नए सुप्रीम लीडर के बारे में पूछे जाने पर ट्रंप ने कहा कि वह इस चयन से बहुत ज्यादा निराश हैं। उन्होंने कहा, “हमें लगता है कि इससे देश के लिए वही समस्याएं और बढ़ेंगी।” इजरायल ने कहा है कि वह अयातुल्ला खामेनेई की जगह पर चुने जाने वाले किसी भी नए ईरानी नेता को निशाना बनाएगा। पिछले साल के 12 दिवसीय युद्ध का जिक्र करते हुए ट्रंप ने इस दावे को दोहराया कि अगर अमेरिका और इजरायल ने अपना संयुक्त आक्रमण शुरू नहीं किया होता, तो ईरान के पास परमाणु हथियार होता। उन्होंने आगे कहा, “वे इसका इस्तेमाल बहुत पहले ही कर चुके होते और कम से कम, इजरायल का सफाया हो गया होता।”

होर्मुज जलडमरूमध्य संकट

युद्ध के चलते होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर गुजरने वाली ग्लोबल एनर्जी की आपूर्ति भी बाधित हो गई है। अमेरिका और इजरायल के हमलों के जवाब में ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर गुजरने वाले ज्यादतर ऑयल टैंकरों पर रोक लगा दी है। विश्व के लगभग 20 प्रतिशत कच्चे तेल का परिवहन इसी रास्ते से होता है। सोमवार को तेल की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गईं, जो 2022 के यूक्रेन संघर्ष के बाद से नहीं देखी गई थीं। शिपिंग एक्सपर्ट के मुताबिक, होर्मुज जलडमरूमध्य के पास लगभग 10 जहाजों पर हमले हो चुके हैं। कई कंपनियों और जहाजरानी फर्मों ने खाड़ी में अपना परिचालन रोक दिया है।

कच्चे तेल के दामों में बढ़ोतरी

ईरान और इजरायल के बीच युद्ध को 10 दिन बीत चुके हैं और अब इसका असर दिखने लगा है। दुनियाभर में कच्चे तेल के दामों में वृद्धि हुई है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध की वजह से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल से ज़्यादा हो गई हैं। ये कीमतें पिछले साढ़े तीन साल में सबसे ज़्यादा है। इसके बावजूद पेट्रोल और डीजल की रिटेल कीमतें बढ़ाने का कोई प्लान नहीं है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…