अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान युद्ध को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका जल्द ही ईरान से अपनी सेना वापस बुलाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। ट्रंप ने साफ किया कि इस जंग को खत्म करने के लिए ईरान के साथ किसी भी तरह के समझौते की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सेना अगले दो से तीन हफ्तों में ईरान छोड़ने की तैयारी करेगी।

ट्रंप के मुताबिक, ईरान में जिन सैन्य लक्ष्यों को अमेरिका ने तय किया था, वे अब पूरे हो चुके हैं। इसलिए अमेरिका इस संघर्ष को लंबा खींचना नहीं चाहता। वहीं, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अभी तक युद्ध खत्म करने को लेकर कोई समयसीमा तय नहीं की है। उन्होंने कहा है कि फिलहाल इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है।

कब शुरू हुई थी ईरान जंग?

जानकारी के लिए बता दें कि इस साल 28 फरवरी को ईरान पर बड़े स्तर पर हमला किया गया था। इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हुई थी। साथ ही उनकी बेटी और दामाद समेत कई अन्य लोगों के मारे जाने की भी सूचना थी। इसके बाद से अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान के ठिकानों पर लगातार बमबारी की गई। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने भी खाड़ी देशों को निशाने पर लिया।

खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले के बाद ईरान अब यूएस की टेक कंपनियों को निशाना बनाने की प्लानिंग कर रहा है। ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स (IRGC) ने अमेरिका की 18 कंपनियों पर हमले की चेतावनी दी, जिसमें गूगल, माइक्रोसॉफ्ट भी शामिल है. ईरान की इस धमकी ने अब कॉर्पोरेट ठिकानों को भी असुरक्षित कर दिया है।

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