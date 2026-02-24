Russia-Ukraine War News: यूक्रेन और रूस के बीच जंग को शुरू हुए आज ठीक 4 साल हो गए हैं। इसी बीच, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि रूस के साथ लगभग चार साल के युद्ध के बाद यूक्रेनी लोग थक चुके हैं, लेकिन उन्होंने यह साफ कर दिया कि मॉस्को की मांगों के आगे झुकना कोई विकल्प नहीं है। साथ ही जेलेंस्की ने इस बात पर जोर दिया कि यूक्रेन की संप्रभुता को कमजोर करने वाला कोई भी समझौता देश को पूरी तरह से खोने के बराबर होगा।

रूस के साथ युद्ध के चार साल पूरे होने पर जेलेंस्की ने सीएनएन को दिए एक इंटरव्यू में माना कि संघर्ष के पांचवें साल में प्रवेश करने के साथ ही यूक्रेनी समाज में गहरी थकान महसूस की जा रही है। हालांकि, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि युद्ध से ऊब जाना सरेंडर में तब्दील नहीं हो सकता। ज़ेलेंस्की ने बार-बार इस संघर्ष को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ अस्तित्व की लड़ाई के रूप में पेश किया।

डोनाल्ड ट्रंप से की अपील

जेलेंस्की ने अमेरिका से समर्थन का आग्रह करते हुए कहा, “उन्हें एक लोकतांत्रिक देश के साथ रहना होगा जो एक व्यक्ति के खिलाफ लड़ रहा है। यह सब एक व्यक्ति के बारे में है।” अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से सीधे अपील करते हुए जेलेंस्की ने कहा कि रूस की आक्रामकता का मुकाबला करने में वाशिंगटन की भूमिका अहम बनी हुई है। उन्होंने कहा, “अगर वे वाकई पुतिन को रोकना चाहते हैं, तो अमेरिका बहुत मजबूत है।”

यूक्रेन के राष्ट्रपति ने इस बात पर जोर दिया कि नागरिकों और सैनिकों दोनों में थकावट के बावजूद रूस की मांगों को स्वीकार करना आत्मसमर्पण के बराबर होगा। उन्होंने कहा, “हम उसे वह सब कुछ नहीं दे सकते जो वह चाहता है। क्योंकि वह हम पर कब्जा करना चाहते हैं। अगर हम उसे वह सब कुछ दे देंगे जो वह चाहते हैं, तो हम सब कुछ खो देंगे, हम सभी को, लोगों को भागना पड़ेगा या रूसी बनना पड़ेगा।”

हम अपना देश थाली में परोसकर नहीं दे सकते- जेलेंस्की

जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन मौजूदा मोर्चों पर युद्ध को रोकने पर विचार कर सकता है, लेकिन उन्होंने ईस्टर्न डोनेट्स्क रीजन में यूक्रेन के द्वारा कब्जा किए गए क्षेत्रों से सैनिकों को वापस बुलाने से साफ तौर पर मना कर दिया। उन्होंने कहा, “रूस चाहता है कि हम अपनी सेना वापस बुला लें। हम इतने मूर्ख नहीं हो सकते। हम बच्चे नहीं हैं। हमने इतने सालों तक इस युद्ध का सामना किया है, इसलिए हम उन्हें अपना देश थाली में परोसकर नहीं दे सकते।”

जेलेंस्की ने कहा, “वहां रहने वाले लोगों के लिए यह बहुत अहम है कि उन्हें क्या सुरक्षा मिलेगी, वहां 200000 लोग रहते हैं। मैं उनसे क्या कहूं, ठीक है, अलविदा। हम जा रहे हैं। इस क्षण से आप रूसी हैं।”

