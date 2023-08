Wagner Chief Died: येवगेनी प्रगोझिन की विमान हादसे में मौत, रूस-युक्रेन युद्ध के बीच बगावत कर बटोरी थीं सुर्खियां

Yevgeny Prigozhin Plane Crash: वैगनर ग्रुप ने इस साल जून में बगावत कर रूस की टेंशन बढ़ा दी थी। इस ग्रुप के चीफ की अब विमान हादसे में मौत हो गई है।

येवगेनी प्रगोझिन की विमान हादसे में मौत (Reuters Image)

Yevgeny Prigozhin Died: रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच रूसी रक्षा मंत्रालय के खिलाफ बगावत कर इस साल जून में सुर्खियों में आने वाले वैगनर समूह के चीफ येवगेनी प्रिगोझिन की एक विमान दुर्घटना में मौत की खबर है। द गार्डियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक, येवगेनी प्रिगोझिन एक प्राइवेट जेट में सवार था। यह विमान रूस की राजधानी मॉस्को के पास टवर इलाके में क्रैश हो गया। रायटर्स ने अपनी एक रिपोर्ट में रूस की न्यूज एजेंसी TASS के हवाले से बताया कि जो प्राइवेट जेट क्रैश हुआ है, उसके यात्रियों की लिस्ट में वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोझिन का नाम भी शामिल है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, बुधवार को मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग जा रहा एक बिजनेस जेट क्रैश हो गया। इस हादसे में विमान में सवार सभी 10 लोगों की मौत हो गई। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में कहा गया है कि विमान के यात्रियों की लिस्ट में येवगेनी प्रिगोझिन का नाम शामिल है लेकिन यह क्लियर नहीं है कि वो विमान में सवार था या नहीं। अपुष्ट मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि जेट वैगनर प्राइवेट सैन्य कंपनी के संस्थापक प्रिगोझिन का था। Also Read Russia: अपराधियों को जेल से निकाल भर्ती करता है वागनर ग्रुप, जानिए कितने रुपये लेकर युद्ध लड़ते हैं भाड़े के ये सैनिक क्या है विमान हादसे की वजह? यह विमान हादसा किस वजह से हुआ, यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है लेकिन वैगनर समूह से लिंक मीडिया चैनल्स ने हादसे के बाद यह दावा किया कि रूसी एयर डिफेंस मिसाइल ने प्लेन को मार गिराया। कुछ चैनल्स का दावा है कि रूसी शासन जून से ही प्रिगोझिन से नाराज था। कुछ दिन पहले कही थी अफ्रीका में होने की बात प्रिगोझिन ने इस हफ्ते की शुरुआत में एक वीडियो जारी कर अफ्रीका में होने का दावा किया था। वीडियो में प्रगोझिन कहता है कि हम लड़ाकों की भर्ती कर रहे हैं। हमने जो वादा किया था, उसे हासिल करने के लिए प्रयास जारी रखेंगे। हालांकि जनसत्ता इस वीडियो को प्रमाणित नहीं करता है। वीडियो से यह भी स्पष्ट नहीं है कि वो कहां और कब बनाया गया है।

Follow us on



instagram

telegram