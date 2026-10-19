Russia-Ukraine War: रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर एक सकरात्मक खबर सामने आई है क्योंकि वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट बताती है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन संघर्ष पर चर्चा करने के लिए अगले महीने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ एक त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन करना चाहते हैं। अमेरिकी मीडिया एजेंसी के मुताबिक उन्होंने इसका प्रस्ताव भी भेज दिया है। दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति वार्ता के मुद्दे पर यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की पर तंज कसा है।

WSJ की रिपोर्ट में कहा गया है कि यह प्रस्ताव राष्ट्रपति ट्रंप के साथ बेहतर होते संबंधों का लाभ उठाने के पुतिन के प्रयास को दर्शाता है। एक पूर्व रूसी खुफिया अधिकारी के हवाले से इस रिपोर्ट में बताया गया कि पुतिन ने 9 अक्टूबर को ट्रंप के साथ टेलीफोन पर हुई बातचीत के दौरान पहली बार त्रिपक्षीय बैठक का विचार रखा था। उसी बातचीत के परिणामस्वरूप एक समझौता हुआ जिसके तहत अमेरिका को रूसी डीजल ईंधन खरीदने और वैश्विक बाजारों में इसके वितरण को सुविधाजनक बनाने की अनुमति मिली।

ट्रंप हो सकते हैं प्रस्ताव पर सहमत

क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने डब्ल्यूएसजे को पुष्टि की कि संभावित बैठक को लेकर चर्चा चल रही है। पोस्कोव ने बताया, “बैठक के बारे में या उसके संभावित एजेंडे के बारे में अभी तक कोई स्पष्ट समझ नहीं है, हालांकि तीनों पक्ष ऐसी बैठक होने की काल्पनिक संभावना को स्वीकार करते हैं।”

हालांकि एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने वॉल स्ट्रीट जर्नल को बताया कि ट्रंप ने औपचारिक रूप से शिखर सम्मेलन के लिए सहमति नहीं दी है, लेकिन अधिकारी ने संकेत दिया कि युद्ध को सुलझाने के उनके प्रयासों को देखते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति इस प्रस्ताव के लिए तैयार हो सकते हैं।

नवंबर में बातचीत की संभावना

वार्ता से परिचित सूत्रों ने वॉल स्ट्रीट जर्नल को बताया कि क्रेमलिन ने आगामी एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (एपीईसी) शिखर सम्मेलन के साथ त्रिपक्षीय वार्ता की मेजबानी का सुझाव दिया है, जो 18 और 19 नवंबर को दक्षिणी चीनी तकनीकी केंद्र शेन्ज़ेन में होने वाला है।

सुलह और बातचीत पर ट्रंप ने क्या कहा?

वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर लिखा, “रूस पर मेरा फैसला बहुत सीधा है। मैं रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध में शांति वार्ता कर रहा हूं, और ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता जिससे रूस मूर्खतापूर्ण तरीके से बातचीत की मेज से दूर हो जाए। इसमें काफी प्रगति हो रही है, और इसमें मौजूदा बंधक वार्ता भी शामिल है! इस समय उस दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करने से यह प्रगति हो जाएगी, और मैं बाद में या जब चाहूं तब हस्ताक्षर कर सकता हूं!”

US President Donald Trump, on Truth Social, posts, "My decision on Russia is a very simple one. I am in the process of negotiating Peace in the war between Russia and Ukraine, and don’t want to do anything that will drive, foolishly, Russia away from the bargaining table. Great… pic.twitter.com/wR83Rxo5ZN — Press Trust of India (@PTI_News) October 19, 2026

ट्रंप ने लिखा, “महत्वपूर्ण बात यह है कि रूस, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की मदद के लिए बहुत कम, या शायद कुछ भी नहीं कर रहा है, जबकि वह इससे कहीं अधिक कर सकता है, और मैं इसे इसी तरह बनाए रखना चाहता हूं, और रखूंगा, जब तक कि कोई मूर्ख व्यक्ति इसमें बाधा न डाले। अंत में, ज़ेलेंस्की रूस में डीजल रिफाइनरियों को निशाना बना रहे हैं, यह जानते हुए कि इन हमलों से दुनिया के डीजल बाजारों को गंभीर नुकसान हो रहा है, जिनमें संयुक्त राज्य अमेरिका के बाजार भी शामिल हैं।”

जेलेंस्की पर कसा तंज

ट्रंप ने इशारों में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडोमीर जेलेंस्की पर हमला बोला और लिखा, “किसान, पशुपालक और सभी प्रकार के व्यवसाय इससे बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन रूस फिर भी कम कीमत पर दुनिया को लाखों बैरल डीजल भेज रहा है। ज़ेलेंस्की को इसकी परवाह नहीं है, और स्पष्ट रूप से कहूं तो, यूरोप उसे जो भी पैसा दे रहा है, और जो भ्रष्ट जो बाइडेन ने उसे पहले दिया था, उसके बावजूद वह इस युद्ध को खत्म नहीं करना चाहता, और शायद कभी करना भी नहीं चाहता था।

ट्रंप ने कहा, “दो साल पहले वह इससे बेहतर समझौता कर सकता था। उसका देश बदहाल है, उसकी ज़मीन का एक बड़ा हिस्सा हाथ से निकल गया है, उसके महासागर और समुद्र सूख गए हैं, और उसकी पुरुष आबादी कम है, घायल है, और/या मर चुकी है। मैं चाहता हूं कि यह युद्ध खत्म हो!”

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस में हो रहे हिंसक देशव्यापी प्रदर्शनों को इमिग्रेशन से जोड़ दिया है और इसे फ्रांस के प्रदर्शन का कारण बताया है। फ्रांस में इन दिनों हिंसक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, इसमें लाखों लोग सड़कों पर लूटपाट और आगजनी कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी स्कूलों की खराब स्थिति और महंगाई को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। पढ़िए पूरी खबर…