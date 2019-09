90 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती कार में सो गया शख्स! सामने आया VIDEO

ऑटोपायलट मोड में एक शख्स 90 किलो मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती कार में सोता रहा और कार चलती रही। मामला बोस्टन के टर्नपाइक टोल रोड का है। मैसाचुसेट्स के एक शख्स ने इसका वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि टेस्ला कार में सवार ड्राइवर और पैसेंजर सो रहे हैं और गाड़ी तेज रफ्तार से दौड़ रही है। अपनी कार में सवार शख्स ने टेस्ला कार को कई बार हॉर्न मारा लेकिन दोनों जस के तस सोते रहे।

मीडिया में जारी रिपोर्ट्स के मुताबिक वीडियो शूट करने वाले शख्स का नाम रैंडल है और वह एक खेल पत्रकार हैं। उन्होंने इस पूरी घटना का वीडियो ट्वीटर पर शेयर किया। उन्होंने लिखा ‘कुछ लोग चलती कार में सोते पाए गए। मैंने कई बार हॉर्न माकर उन्हें जगाने की कोशिश की लेकिन वह नहीं उठे।’ इसके बाद उन्होंने एक न्यूज चैलन से बातचीत में कहा ‘मैंने जब दोनों को सोते हुए देखा तो खुद को रोक न सका और उन्हें जगाने की पूरी कोशिश की। मैं उन्हें देखकर अनदेखा नहीं कर सकता था इसलिए मैंने सभी प्रयास किए।’

Some guy literally asleep at the wheel on the Mass Pike (great place for it).

Teslas are sick, I guess? pic.twitter.com/ARSpj1rbVn

