VIDEO: भरभरा के गिरा पुल, तबाह हो गए शिप, कई की दबकर मौत

मंगलवार को दुनिया एक दिल दहला देने वाले हादसे का गवाह बनी। ताइवान में बंदरगाह पर स्थित एक पुल अचानक भरभराकर गिर गया। इस हादसे में कई मछली पकड़ने वाली नावें तबाह हो गईं और चार लोगों की मौत हो गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दुर्घटना में 10 लोगों के जख्मी होने की भी खबर है।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे एक तेल टैंकर पुल को पार कर रहा है। लेकिन, जब तक कि वह अंतिम छोर पर पहुंचता, उसके पहले पुल भरभराकर धराशाई हो गया।

JUST IN: A bridge in Yilan county, China's #Taiwan , collapsed on Tue, injuring at least 14 people pic.twitter.com/qRKoI6ZiIX

रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, ताइवान में बचाव दल दो विदेशी मछुआरों की तलाश कर रहे हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि वे पुल के ढहने से दबाह हुई नावों में फंस गए होंगे। फिलहाल हादसा कैसे हुआ, इसका जांच चल रही है। वैसे ताइवान में अक्सर भूकंप और टाइफून का प्रभाव रहता है। इस लिहाज से यहां पर होने वाले निर्माण कार्यों को काफी उच्च पैमाने पर पूरा किया जाता है। ऐसे में इस घटना ने कई लोगों को हैरान भी कर दिया है।

जैसे ही हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लोगों ने भारी संख्या में अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी। काफी सारे लोगों ने इस हादसे के संबंध में अपनी सख्त नाराजगी भी जाहिर की है। लोग इस दौरान निर्माण कार्य में हुई लापरवाही को भी जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। विश्व भर से लोगों ने हादसे में मारे गए लोगों के प्रति दुख व्यक्ति किया और घायलों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना की है।

#bridgecollapse of a tied arch bridge. the girder gave way starting in the middle. this pulled the girder's ends off their support. the gider falls off the supports including the arch.

why gave the girder way? The cables?

our thoughts go to the injured and their families. https://t.co/pQKo7ZczMx

— Kleinsparer (@oliver_kuebler) October 1, 2019