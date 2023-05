Imran Khan Arrested: इमरान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान में बवाल, रावलपिंडी में सेना के HQ में तोड़फोड़

Imran Khan की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान के कई हिस्सों से बवाल की खबर है। कई जगहों पर पाकिस्तानी सेना के कार्यालयों पर तोड़फोड़ की गई है।

Imran Khan की गिरफ्तारी के बाद पीटीआई समर्थक जगह-जगह हंगामा कर रहे हैं (AP Image)

पाकिस्तान में इमरान खान की गिरफ्तारी (Imran Khan) के बाद उनकी पार्टी PTI के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं। पाकिस्तान के विभिन्न हिस्सों में पीटीआई कार्यकर्ता उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। पाकिस्तान न्यूज वेबसाइट डॉन के अनुसार, पीटीआई के कार्यकर्ता लाहौर कैंट में मिलिट्री अधिकारियों के रिहायशी इलाके में घुस गए हैं और तोड़फोड़ कर रहे हैं। डॉन की रिपोर्ट में बताया गया है कि पीटीआई के समर्थन रावलपिंडी में जनरल हेडक्वार्टर के बाहर जमा हो रहे हैं। इसके अलावा पूरे इस्लामाबाद में धारा 144 लागू कर दी गई है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आगाह किया है। पेशावर में प्रदर्शनकारियों द्वारा रेडियो स्टेशन को आग लगाए जाने की खबर है। खैबर पखतुनवा प्रांत में लक्खी मारवात जिले में सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इंडस हाइवे को पीटीआई कार्यकर्ताओं ने बंद कर दिया है। यहां जगह-जगह टायर जलाए गए हैं। इसी तरह से कराची और इस्लामाबाद में भी पीटीआई के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया है। Also Read Imran Khan: पाकिस्तानी सेना के अधिकारी पर लगाए थे गंभीर आरोप, ट्वीटर पर प्रधानमंत्री से की थी बहस, अब कोर्ट से उठा ले गए रेंजर्स, जानिए क्या है पूरा मामला क्या गिरफ्तारी से इमरान को होगा फायदा? पाकिस्तान में वकील अब्दुल मोइज़ जाफ़री का मानना है कि इमरान खान की गिरफ्तारी से उन्हें और लोकप्रिय बनाने का काम करेगी। डॉन न्यूज से बातचीत में उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार और उसके “अनिर्वाचित सहयोगियों” का मानना था कि इमरान को पीटीआई से बाहर करने से इस सरकार पर बनाए जा रहे दबाव को कम किया जा सकता है लेकिन आज हुई गिरफ्तारी द्वारा किए जा रहे दावों को पुख्ता साबित करने का एक और मौका देगी।

