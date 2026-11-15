बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना दिसंबर में अपने देश लौट सकती हैं। हालांकि उससे पहले उनके गृह जिले गोपालगंज में बैन अवामी लीग और उससे जुड़े संगठनों के समर्थकों ने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया। इन प्रदर्शनों के बाद हिंसा और अशांति की कई घटनाएं हुई हैं। शेख हसीना और अवामी लीग से जुड़े होने की वजह से इस जिले का राजनीतिक महत्व काफी है। यहां हाल ही में रैलियां, तोड़फोड़ और झड़पें हुई हैं।

खबर के अनुसार एक रैली के दौरान लोग लाठी और चाकू लिए हुए थे। इन घटनाओं के बाद बांग्लादेश सरकार ने गोपालगंज के डिप्टी कमिश्नर और पुलिस सुपरिटेंडेंट (SP) का ट्रांसफर कर दिया है।

प्रदर्शन में हथियार लेकर शामिल हुए लोग

डेली अखबार प्रोथोम एलो ने बताया, “पिछले कुछ दिनों से अवामी लीग के नेता और कार्यकर्ता गोपालगंज में सड़कें ब्लॉक कर रहे हैं और जुलूस निकाल रहे हैं। आज, रविवार को वे लोगी-बोइथा (डंडे और चप्पू) और रामदास (हथौड़े) सहित कई लोकल हथियारों से लैस होकर विरोध मार्च और रैलियां करते देखे गए।”

रिपोर्ट में आगे कहा गया, “जुलूस से एक पुलिस आर्मर्ड पर्सनल कैरियर (APC) और एक पुलिस बॉक्स में तोड़-फोड़ की गई। पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जुलाई मॉन्यूमेंट और हादी स्क्वायर की पट्टिकाओं में भी तोड़-फोड़ की।” BGB ने एक बयान में कहा कि सरकार ने स्थिति को काबू में करने के लिए गोपालगंज में बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (BGB) के छह प्लाटून तैनात किए हैं।

आवामी लीग की बढ़ रहीं गतिविधियां

शेख हसीना के दिसंबर में बांग्लादेश लौटने की घोषणा के बाद गोपालगंज में अवामी लीग की गतिविधियां कथित तौर पर बढ़ गई हैं। बांग्लादेश के कानून मंत्री मोहम्मद असदुज्जमां ने कहा, “शेख हसीना एक कानूनी प्रक्रिया के जरिए बांग्लादेश लौटेंगी, जो प्रत्यर्पण संधि है। हालांकि इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ अपीलेट डिवीजन में अपील फाइल करने का तय समय खत्म होने के बाद, ‘देरी को माफ करने’ का कोई कानूनी दायरा नहीं है। संविधान के आर्टिकल 47(3) के अनुसार मानवता के खिलाफ अपराधों का आरोपी और दोषी पाया गया कोई भी व्यक्ति मानवाधिकार का दावा नहीं कर सकता। यह एक बदलाव था जो 1973 में शेख मुजीबुर रहमान के समय में किया गया था।”

अपील फाइल करने के लिए 30 दिन का समय

इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल के चीफ प्रॉसिक्यूटर, अमीनुल इस्लाम ने कहा, “फैसला पब्लिश होने के 30 दिनों के अंदर अपील फाइल करने का प्रोविजन है।” शेख हसीना के खिलाफ 17 नवंबर, 2025 को मौत की सज़ा सुनाई गई थी। इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल-1 ने यह फैसला जुलाई 2024 के विद्रोह के दौरान मानवता के खिलाफ किए गए अपराधों से जुड़े एक मामले में सुनाया था। इसके बाद, इस मामले में फैसले का पूरा टेक्स्ट 13 जनवरी, 2026 को पब्लिश किया गया था।

यह भी पढ़ें: ‘कानूनी मामला है…’, बांग्लादेश की पूर्व PM शेख हसीना के प्रत्यर्पण को लेकर आया विदेश मंत्रालय का बयान

भारत ने कहा है कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का प्रत्यर्पण एक कानूनी मामला है और इसे उसी हिसाब से देखा जाएगा। इसके साथ ही भारत ने ढाका के साथ सकारात्मक, रचनात्मक संबंध बनाए रखने की अपनी इच्छा दोहराई है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…