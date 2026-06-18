G7 Summit में प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रपं की द्विपक्षीय बैठक के दौरान व्यापार के मुद्दे पर प्रमुखता से चर्चा हुई। साथ ही दोनों नेताओं ने अपने वार्ताकारों को प्रस्तावित व्यापार समझौते को यथाशीघ्र अंतिम रूप देने का निर्देश दिया। विदेश सचिव विक्रम मिसरी की ये टिप्पणियां मोदी और ट्रंप के बीच जी7 शिखर सम्मेलन के दौरान 16 महीनों में पहली बार हुई आमने-सामने की हुई बातचीत के एक दिन बाद आईं।

विदेश सचिव ने कहा, ”कल कुछ जरूरी और अहम मुद्दों पर चर्चा होनी थी, खासकर व्यापार समझौते पर जिसने पिछले कुछ समय से दोनों देशों के बीच कुछ हद तक अनिश्चितता पैदा कर दी है।” उन्होंने एक प्रेस वार्ता में कहा, ”यह जरूरी था कि हम इन मुद्दों पर किसी तरह की निश्चितता की ओर बढ़ें।” मिसरी ने कहा कि अंतरिम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में काफी प्रगति हुई है और बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर अगले सप्ताह भारत का दौरा करेंगे।

#WATCH | Paris, France: Foreign Secretary Vikram Misri says, "We have a good relationship with Israel. And as I said, throughout this conflict, we have been in touch with various parties. We've been in very close contact with Iran as well, with the Iranian authorities…We are… pic.twitter.com/PQs9K8iY5P — ANI (@ANI) June 18, 2026

विक्रम मिसरी ने कहा, ”हमने अमेरिका के साथ एक अंतरिम मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में पहले ही काफी प्रगति कर ली है। हम इस समझौते को पूरा करने के अंतिम चरण में हैं।” मिसरी ने कहा, ”एवियॉन में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक में यह चर्चा का एक मुख्य विषय था। दोनों नेताओं ने एक बार फिर इस समझौते को यथाशीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए।”

अमेरिका के साथ फ्री ट्रेड फेयर को अंतिम रूप देने की तरफ

विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने कहा, “अमेरिका के साथ हमने अंतरिम मुक्त व्यापार द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। हम इस समझौते को अंतिम रूप देने के अंतिम चरण में हैं। अगले सप्ताह अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि इन चर्चाओं को आगे बढ़ाने के लिए भारत आ रहे हैं। कल एवियन में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति डोनाल्ड के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक में यह एक प्रमुख चर्चा का विषय था। दोनों नेताओं ने एक बार फिर इस समझौते को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए।”

विक्रम मिसरी बोले- हम इस संघर्ष में शामिल पक्ष नहीं

ईरान-अमेरिका तनाव पर विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने कहा, “इजरायल के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, इस पूरे संघर्ष के दौरान हम विभिन्न पक्षों के संपर्क में रहे हैं। हम ईरान के अधिकारियों के साथ भी घनिष्ठ संपर्क में रहे हैं। हम इस संघर्ष में शामिल पक्ष नहीं हैं। हम संघर्ष में शामिल पक्षों पर यह निर्णय छोड़ देंगे कि वे संघर्ष को समाप्त करने, समझौता करने और उसके बाद आगे की राह तय करने के लिए क्या करें। अब जबकि हम इस राह की शुरुआत में हैं, अगर हमारे सहयोग से, चाहे ईरान के साथ हो या इजरायल के साथ, हम योगदान दे सकते हैं तो हम इसके लिए तैयार हैं। और ये बातचीत जारी है। मैं इस समय इस बारे में कोई पूर्व अनुमान या राय नहीं दे सकता।”

विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने कहा, “ब्रिटेन के अधिकारियों द्वारा एक जहाज को रोके जाने के मामले में, हम इन घटनाक्रमों से अवगत हैं। ब्रिटेन स्थित हमारा मिशन संबंधित ब्रिटिश अधिकारियों के संपर्क में है और हम इस मामले को सुलझाने के लिए उठाए जाने वाले अगले कदमों के बारे में उनसे परामर्श करेंगे।”

नाविकों की सुरक्षा पर पीएम मोदी का ज़ोर

विक्रम मिसरी ने कहा, “हमने हमेशा इस क्षेत्र के अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों के माध्यम से नौवहन की स्वतंत्रता और निर्बाध व्यापार को बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया है। प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से नाविकों की सुरक्षा के मुद्दे पर बल दिया। उन्होंने बताया कि कैसे लाखों भारतीय नाविक वैश्विक समुदाय की सेवा करने वाले समुद्री प्लेटफार्मों पर अपनी सेवाएं देकर वैश्विक जनहित में योगदान देते हैं और वैश्विक समुद्री व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं इसलिए उनकी सुरक्षा वैश्विक समुदाय की साझा चिंता होनी चाहिए।

पीएम ने न केवल G7 शिखर सम्मेलन की बैठकों में अपने संबोधन में बल्कि कई नेताओं के साथ अपनी द्विपक्षीय बैठकों में भी इस बात को उठाया। विक्रम मिसरी ने कहा, “आज पेरिस में प्रधानमंत्री ने दिन की शुरुआत चार प्रमुख फ्रांसीसी सीईओ से मुलाकात करके की। इन सभी फ्रांसीसी कॉरपोरेट नेताओं का भारत के साथ पहले से ही महत्वपूर्ण संबंध है। उन्होंने भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में अपना दृढ़ विश्वास व्यक्त किया और भारत में अपनी उपस्थिति बढ़ाने और साझेदारी को और मजबूत करने के लिए तत्परता दिखाई।”

यह भी पढ़ें: भारत-ब्रिटेन के बीच फ्री टेड्र एग्रीमेंट

भारत और ब्रिटेन ने बुधवार को बड़ी घोषणा की है कि दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अगले महीने से लागू हो रहा है। इससे दोनों देशों के कामकाजी लोगों और बिजनेस को फायदा मिलेगा। दोनों देशों ने तय किया है कि अब 15 जुलाई से शर्तों के तहत यह लागू हो रहा है। इसे लागू करने की तैयारी में कुल 28 दिन का समय मिलेगा। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें