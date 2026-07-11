वियतनाम में एक स्पीडबोट के साथ हादसा हो गया है। यह स्पीडबोट भारतीय पर्यटकों को ले जा रही थी, फु क्वोक द्वीप के पास यह स्पीडबोट किसी कारणवश डूब गई है। इस हादसे में 15 लोगों के मारे जाने की आशंका है। भारतीय दूतावास ने इसकी जानकारी दी।

बताया जा रहा कि इस स्पीडबोट में भारतीय पर्यटक सवार थे, जिसमें कुछ लोगों को बचा लिया गया है।

32 भारतीय पर्यटक थे सवार

स्थानीय समयानुसार, 11 जुलाई को सुबह करीब 10:30 बजे, 32 भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीडबोट फु क्वोक के ‘होन मे रुट न्गोई’ के पास डूब गई। साथ ही बोट में 4 वियतनामी क्रू लोग सवार थे। दोपहर तक कई लोगों को बचा लिया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 15 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। वियतनाम के अधिकारी इस हादसे के कारणों की जांच में जुट गए हैं।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, ओशन पीयर आइलैंड कंपनी की स्पीडबोट हॉन में रट नाम की जगह से पर्यटकों को लेकर एन थॉई पोर्ट की ओर जा रही थी। फु क्वोक एयरपोर्ट से करीब 25 किलोमीटर दूर होन में रट एन्ग्वाई नाम की जगह से करीब 400 मीटर दूर स्पीडबोट पलट गई। स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि स्पीडबोट में सवार सभी लोग समंदर में गिर गए।

भारतीय दूतावास ने दी जानकारी

वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने एक्स पर पोस्ट किया, “एक दुखद घटना में, कुछ घंटे पहले वियतनाम के फु क्वोक द्वीप के पास कई भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीडबोट पलट गई। स्थानीय अधिकारियों की ओर खोज और बचाव अभियान जारी है और घटना के सटीक जानकारी जुटाए जा रहे हैं।”

In a tragic incident, a boat carrying several Indian tourists has capsized near Phu Quoc Island in Vietnam a few hours ago.



Exact details of the incident are being ascertained as search and rescue operations by local authorities are ongoing.



In order to provide information… — India in Vietnam (@AmbHanoi) July 11, 2026

21 लोगों को बचाया गया

स्थानीय अधिकारियों ने कहा कि वियतनाम के फु क्वोक द्वीप के पास एक टूरिस्ट स्पीडबोट के पलटने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है, जबकि 21 लोगों को बचा लिया गया है। ओशन पर्ल आइलैंड कंपनी द्वारा चलाई जा रही AG-26751 नाम की इस बोट में 32 भारतीय टूरिस्ट और 4 वियतनामी क्रू मेंबर सवार थे। यह बोट ‘होन मे रुट न्गोई’ से आइलैंड-हॉपिंग टूर पर निकली थी।

#WATCH | A tourist boat carrying several Indian nationals capsized near Phu Quoc Island, Vietnam.



Video Source: Voice of Vietnam (VOV) https://t.co/lF8oA6zwci pic.twitter.com/Ko9GUUuUKY — ANI (@ANI) July 11, 2026

होटल ने भी बताया कि बोट का कैप्टन बहुत अनुभवी था। अधिकारी इस बात की जांच कर रहे हैं कि यह हादसा किस वजह से हुआ। बचाव अभियान अभी भी जारी है।

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री लक्सन ने 2030 तक वस्तुओं और सेवाओं के द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करके 35,000 करोड़ रुपये तक पहुंचाने की दिशा में काम करने पर सहमति जताई है। उन्होंने दोनों देशों के संबंधों में एक मील का पत्थर बताया। उन्होंने कम समय में समझौते को अंतिम रूप देने के लिए न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन का आभार जताया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूज़ीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन की मौजूदगी में भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच समझौता ज्ञापनों का आदान-प्रदान हुआ। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें