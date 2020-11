ऑस्ट्रिया की राजधानी विएना में 26/11 जैसा ‘आतंकी हमला’! कई जगह ताबड़तोड़ फायरिंग, 7 की मौत, कई जख्मी; 1 हमलावर भी ढेर

यूरोपीय देश ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना शहर में सोमवार को कई बंदूकधारियों ने ताबड़तोड़ गोलीबारी की। जिससे अबतक 7 लोगों की मौत हो चुकी है और एक पुलिस अफसर सहित कई लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने एक हमलावर को मार गिराया है। घटना स्थानीय समयानुसार रात 8 बजे की बतायी जा रही है। राइफल से लैस कई संदिग्ध अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया।

वियना पुलिस ने बताया कि शहर के इनर सिटी में हमलावरों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन जारी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, शूटिंग वाली जगह पर करीब 50 गोलियां चलाईं गईं थी। ऑस्ट्रिया के चांसलर सेबेस्टियन कुर्ज ने इसे घृणित आतंकी हमला बताया है। पुलिस का कहना है हमलावरों ने अलग-अलग जगहों पर अंधाधुंध फायरिंग की। फायरिंग की चपेट में आकर कई जख्मी हुए हैं, जिनमें एक पुलिसकर्मी भी शामिल है।

Terrorist attack in #Vienna with 7 dead confirmed and several injured. Attack took place in several locations around #Austria’s capital. The city synagogue was also targeted. Comprehensive anti-terror operation taking undergoing.#terrorism pic.twitter.com/smmlYmHnNf — Alexandre Krauss (@AlexandreKrausz) November 2, 2020

#BREAKING: Terrorist attack ongoing in the Austrian capital of Vienna. A local synagogue attacked by a shooter reportedly. One dead in the firing as per initial details. Police in Vienna is responding to the situation. Security Operation underway. pic.twitter.com/lBQptYGYXP — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) November 2, 2020

ऑस्ट्रिया के गृह मंत्री ने बताया कि हमलावरों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन अभी जारी है। वियना के मेयर माइकल लुडविग का कहना है कि 15 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें से सात की हालत नाजुक है। ऑस्ट्रिया के चांसलर सेबेस्टियन कुर्ज ने कहा है कि हम अपने देश में कठिन वक्त का सामना कर रहे हैं। हमारी पुलिस इस घिनौने आतंकी हमले की साजिश रचने वालों को ढूंढ निकालेगी। आतंक के आगे हम कभी नहीं झुकेंगे और हम हर तरीके से यह लड़ाई लड़ेंगे।

Deeply shocked and saddened by the dastardly terror attacks in Vienna. India stands with Austria during this tragic time. My thoughts are with the victims and their families. — Narendra Modi (@narendramodi) November 3, 2020

यह घटना उस वक्त हुई जब ऑस्ट्रिया में कोरोना वायरस के संक्रमण को कम करने के लिए एक बार फिर से लॉकडाउन लगाया जा रहा था। लॉकडाउन से एक रात पहले लोग आनंद ले रहे थे तभी यह हमला हो गया। इससे पहले वियना के एक चर्च में 30 से 50 युवकों के एक ग्रुप ने जमकर तोड़फोड़ की थी। खुफिया एजेंसियों को तुर्की के युवाओं के संगठन पर संदेह है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वियना में हुई इस घटना की कड़ी निंदा की है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, ‘वियना में हुए नृशंस आतंकी हमलों से गहरा सदमा और दुख पहुंचा है। इस दुखद समय में भारत ऑस्ट्रिया के साथ खड़ा है। मेरे संवेदनाएं पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ हैं।’

