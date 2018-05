न्यू जर्सी में कुछ पुलिसवालों ने beach (बालू-तट) पर सो रही एक युवती की पहले पिटाई की और फिर उसे गिरफ्तार कर लिया। महिला के सिर पर मुक्कों से पिटाई का एक वीडियो भी वायरल हुआ है। एलेक्स हेविट नाम की एक महिला ने इस पूरी घटना को वीडियो उस वक्त बनाया जब वो समुद्र किनारे बालू-तट (beach) पर आराम कर रही थीं। इस वीडियो में नजर आ रहा कि अचानक कुछ पुलिसवाले एक युवती पर हमला बोल देते हैं। पुलिस वाले युवती की मुक्कों से पिटाई कर देते हैं। काफी देर तक युवती और कुछ पुरुष पुलिसकर्मियों के बीच खींचतान चलती है। फिर पुलिस वाले इस महिला को हथकड़ी पहना कर अपने कब्जे में ले लेते हैं।

वीडियो के वायरल होने के बाद वाइल्डवुड पुलिस ने इसकी तहकीकात शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक युवती की पिटाई करने वाले पुलिस वालों की पहचान हो गई है। इस वीडियो में नजर आ रहा है कि एक पुलिस वाले ने युवती का पैर पकड़ रखा है और दूसरा पुलिस वाला उसके सिर पर मुक्कों से लगातार वार कर रहा है। इस दौरान युवती चीख-चीख कर पुलिसवालों से कहती है कि ‘आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है’। वहीं वीडियो में यह भी नजर आ रहा है कि beach (बालू-तट) पर मौजूद तमाशबीन कह रहे हैं कि ‘बचाव मत करो’।

I was sleeping on the beach and I woke up to this.. i can’t believe it.. pic.twitter.com/UJE5Sy7E4G

— Lexy (@HewittLexy) May 26, 2018