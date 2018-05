इंडोनेशिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत ‘साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल’ गाने से हुआ। इस गाने का एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में नजर आ रहा है कि इंडोनेशिया गायिका फ्रीडा लुसियाना ने ‘साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल’ गाना गाकर वहां मौजूद सभी लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। खास बात यह है कि इस गायिका ने इस मशहूर गाने को इंडोनेशिया की पारंपरिक वाद्ययंत्रों की धुन पर गाया। पीएमओ की तरफ से इस गाने का वीडियो सोशल मीडिया पर डालते हुए लिखा गया कि ‘‘राष्ट्रपति जोको विदोदो द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आयोजित भोज में फ्रीडा लुसियाना ने ‘साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल’ की शानदार प्रस्तुति दी.’।

आपको बता दें कि साल 1954 में आई फिल्म ‘जागृति’ में यह गाना प्रसिद्ध गायिका लता मंगेश्कर ने गाया था। यह गाना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समपर्ति है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते मंगवार (29 मई) की रात को इंडोनेशिया की अपनी आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे। जकार्ता में बुधवार (30 मई) को राष्ट्रपति भवन ‘मर्डेका पैलेस’ में प्रधानमंत्री का शानदार स्वागत किया गया। इंडोनेशिया में प्रधानमंत्री पतंग उड़ाते भी नजर आए थे। यहां लोगों में पीएम के साथ सेल्फी खिंचवाने की होड़ भी लगी हुई थी।

#WATCH Indonesian singer Fryda Lucyana sings ‘Sabarmati ke sant tune kar diya kamaal’, for PM Modi & Indonesian President Joko Widodo, in Jakarta. This song was originally sung by Asha Bhosle in the 1954 film ‘Jagriti’. pic.twitter.com/6cDqHJAoOW

— ANI (@ANI) May 30, 2018